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В Красном море затонул британский сухогруз после атаки хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2024
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14:27 02.03.2024 (обновлено: 15:39 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/sukhogruz-1930694023.html
В Красном море затонул британский сухогруз после атаки хуситов, пишут СМИ
В Красном море затонул британский сухогруз после атаки хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2024
В Красном море затонул британский сухогруз после атаки хуситов, пишут СМИ
Британский сухогруз MV Rubymar, атакованный 18 февраля силами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситами) в Аденском заливе, затонул накануне... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:27
2024-03-02T15:39
в мире
красное море
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Британский сухогруз MV Rubymar, атакованный 18 февраля силами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситами) в Аденском заливе, затонул накануне вечером, передает йеменское правительственное информационное агентство Saba.&quot;Кризисная группа по взаимодействию с судном Rubymar заявила, что судно MV Rubymar затонуло вчера вечером&quot;, — уточнили в материале со ссылкой на кабмин страны.По информации агентства Sana, судно затонуло во время неблагоприятных погодных условий на море. Кризисная группа выразила сожаление из-за потери сухогруза, добавив, что это вызовет природную катастрофу в Красном море и территориальных водах Йемена. В ведомстве добавили, что продумывают, как избежать такого развития событий.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
https://ria.ru/20240227/kabeli-1929685958.html
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в мире, красное море, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Военная операция США и Британии в Йемене
В Красном море затонул британский сухогруз после атаки хуситов, пишут СМИ

СМИ: британский сухогруз, атакованный хуситами, затонул в Красном море

© AFP 2024Йеменская береговая охрана
Йеменская береговая охрана - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AFP 2024
Йеменская береговая охрана. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Британский сухогруз MV Rubymar, атакованный 18 февраля силами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситами) в Аденском заливе, затонул накануне вечером, передает йеменское правительственное информационное агентство Saba.
«

"Кризисная группа по взаимодействию с судном Rubymar заявила, что судно MV Rubymar затонуло вчера вечером", — уточнили в материале со ссылкой на кабмин страны.

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Хуситы 19 февраля заявили об атаке на сухогруз. При этом, по их словам, он получил значительные повреждения, грозившие затоплением. Экипаж судна смог эвакуироваться. В тот же день телеканал Sky News Arabia утверждал со ссылкой на источники в Йемене, что оно затонуло. Чуть позже об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Центральное командование США подтвердило попадание ракеты хуситов в сухогруз, при этом не прокомментировало его состояние.

По информации агентства Sana, судно затонуло во время неблагоприятных погодных условий на море. Кризисная группа выразила сожаление из-за потери сухогруза, добавив, что это вызовет природную катастрофу в Красном море и территориальных водах Йемена. В ведомстве добавили, что продумывают, как избежать такого развития событий.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
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При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море.
В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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