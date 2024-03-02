https://ria.ru/20240302/sukhogruz-1930694023.html

В Красном море затонул британский сухогруз после атаки хуситов, пишут СМИ

В Красном море затонул британский сухогруз после атаки хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2024

В Красном море затонул британский сухогруз после атаки хуситов, пишут СМИ

Британский сухогруз MV Rubymar, атакованный 18 февраля силами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситами) в Аденском заливе, затонул накануне... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:27

2024-03-02T14:27

2024-03-02T15:39

в мире

красное море

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Британский сухогруз MV Rubymar, атакованный 18 февраля силами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситами) в Аденском заливе, затонул накануне вечером, передает йеменское правительственное информационное агентство Saba."Кризисная группа по взаимодействию с судном Rubymar заявила, что судно MV Rubymar затонуло вчера вечером", — уточнили в материале со ссылкой на кабмин страны.По информации агентства Sana, судно затонуло во время неблагоприятных погодных условий на море. Кризисная группа выразила сожаление из-за потери сухогруза, добавив, что это вызовет природную катастрофу в Красном море и территориальных водах Йемена. В ведомстве добавили, что продумывают, как избежать такого развития событий.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240227/kabeli-1929685958.html

красное море

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, красное море, военная операция сша и британии в йемене