В Красном море затонул британский сухогруз после атаки хуситов, пишут СМИ
СМИ: британский сухогруз, атакованный хуситами, затонул в Красном море
Йеменская береговая охрана. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Британский сухогруз MV Rubymar, атакованный 18 февраля силами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситами) в Аденском заливе, затонул накануне вечером, передает йеменское правительственное информационное агентство Saba.
«
"Кризисная группа по взаимодействию с судном Rubymar заявила, что судно MV Rubymar затонуло вчера вечером", — уточнили в материале со ссылкой на кабмин страны.
Хуситы 19 февраля заявили об атаке на сухогруз. При этом, по их словам, он получил значительные повреждения, грозившие затоплением. Экипаж судна смог эвакуироваться. В тот же день телеканал Sky News Arabia утверждал со ссылкой на источники в Йемене, что оно затонуло. Чуть позже об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Центральное командование США подтвердило попадание ракеты хуситов в сухогруз, при этом не прокомментировало его состояние.
По информации агентства Sana, судно затонуло во время неблагоприятных погодных условий на море. Кризисная группа выразила сожаление из-за потери сухогруза, добавив, что это вызовет природную катастрофу в Красном море и территориальных водах Йемена. В ведомстве добавили, что продумывают, как избежать такого развития событий.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море.
В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.