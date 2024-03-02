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Минобороны: Су-35С не дают самолетам ВСУ даже взлететь с аэродромов - РИА Новости, 02.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 02.03.2024 (обновлено: 05:57 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/su-35s-1930630501.html
Минобороны: Су-35С не дают самолетам ВСУ даже взлететь с аэродромов
Минобороны: Су-35С не дают самолетам ВСУ даже взлететь с аэродромов - РИА Новости, 02.03.2024
Минобороны: Су-35С не дают самолетам ВСУ даже взлететь с аэродромов
Истребители Су-35С ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве на Авдеевском направлении и не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T05:04
2024-03-02T05:57
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-35с
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Истребители Су-35С ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве на Авдеевском направлении и не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов, сообщило Минобороны.&quot;Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые дежурства на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО&quot;, - говорится в сообщении.Целью боевого дежурства в воздухе является патрулирование в заданном районе и прикрытие действий бомбардировочной и штурмовой авиации, а также армейских вертолетов авиации при ударах по военным объектам и технике ВСУ, пояснили в Минобороны."Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена", - отметили в ведомстве.Как сообщили накануне в Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13862 беспилотных летательных аппарата,
https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930112924.html
https://ria.ru/20240221/voennye-1928678178.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-35с
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-35С
Минобороны: Су-35С не дают самолетам ВСУ даже взлететь с аэродромов

Су-35С не дают авиации ВСУ взлететь с аэродромов на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСамолет Су-35С
Самолет Су-35С - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет Су-35С. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Истребители Су-35С ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве на Авдеевском направлении и не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов, сообщило Минобороны.
«

"Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые дежурства на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.

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Целью боевого дежурства в воздухе является патрулирование в заданном районе и прикрытие действий бомбардировочной и штурмовой авиации, а также армейских вертолетов авиации при ударах по военным объектам и технике ВСУ, пояснили в Минобороны.
"Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена", - отметили в ведомстве.
Как сообщили накануне в Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13862 беспилотных летательных аппарата,
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-35С
 
 
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