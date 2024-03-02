https://ria.ru/20240302/su-35s-1930630501.html
Минобороны: Су-35С не дают самолетам ВСУ даже взлететь с аэродромов
Минобороны: Су-35С не дают самолетам ВСУ даже взлететь с аэродромов - РИА Новости, 02.03.2024
Минобороны: Су-35С не дают самолетам ВСУ даже взлететь с аэродромов
Истребители Су-35С ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве на Авдеевском направлении и не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T05:04
2024-03-02T05:04
2024-03-02T05:57
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Истребители Су-35С ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве на Авдеевском направлении и не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов, сообщило Минобороны."Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые дежурства на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.Целью боевого дежурства в воздухе является патрулирование в заданном районе и прикрытие действий бомбардировочной и штурмовой авиации, а также армейских вертолетов авиации при ударах по военным объектам и технике ВСУ, пояснили в Минобороны."Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена", - отметили в ведомстве.Как сообщили накануне в Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13862 беспилотных летательных аппарата,
https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930112924.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-35с
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-35С
Минобороны: Су-35С не дают самолетам ВСУ даже взлететь с аэродромов
Су-35С не дают авиации ВСУ взлететь с аэродромов на Авдеевском направлении
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Истребители Су-35С ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве на Авдеевском направлении и не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов, сообщило Минобороны.
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"Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые дежурства на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.
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Целью боевого дежурства в воздухе является патрулирование в заданном районе и прикрытие действий бомбардировочной и штурмовой авиации, а также армейских вертолетов авиации при ударах по военным объектам и технике ВСУ, пояснили в Минобороны.
"Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена", - отметили в ведомстве.
Как сообщили накануне в Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13862 беспилотных летательных аппарата,
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