https://ria.ru/20240302/stroymaterialy-1930640178.html

Роспотребнадзор разъяснил, что нужно учитывать при покупке стройматериалов

Роспотребнадзор разъяснил, что нужно учитывать при покупке стройматериалов - РИА Новости, 02.03.2024

Роспотребнадзор разъяснил, что нужно учитывать при покупке стройматериалов

Роспотребнадзор в преддверии строительного сезона разъяснил ряд особенностей, которые нужно учитывать при покупке строительных материалов, так потребитель может РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T08:30

2024-03-02T08:30

2024-03-02T08:30

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии строительного сезона разъяснил ряд особенностей, которые нужно учитывать при покупке строительных материалов, так потребитель может получить неустойку за нарушение сроков поставки товаров, потребовать замену некачественного товара или соразмерного уменьшения его стоимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В случае нарушений сроков поставки потребитель по своему выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара в другой установленный им срок; возврата суммы предварительной оплаты недоставленного товара; возмещения убытков, причиненных из-за нарушения срока доставки. Продавец уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,5% от суммы предварительной оплаты товара", - говорится в сообщении. При покупке стройматериалов необходимо внимательно ознакомиться с товаром, продавец обязан предоставить полную информацию о нем, отметили в пресс-службе. Если товар уже приобретен и оказалось, что он некачественный, потребитель вправе потребовать замены на товар этой же марки, замены на такой же товар другой марки или модели с соответствующим перерасчетом покупной цены, потребовать соразмерного уменьшения стоимости, безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление, а также отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата средств, уточнили в Роспотребнадзоре. Если стройматериалы не подошли потребителю по каким-то характеристикам, но не являются некачественными, их можно вернуть продавцу в течение 14 дней или в течение 7 дней - при покупке товара через интернет после его получения, пояснили в ведомстве. Не подлежат возврату кабельная продукция и материалы, цена которых определяется за единицу длины, например, линолеум или ковролин, если они надлежащего качества, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240228/mebel-1929938302.html

https://realty.ria.ru/20240112/stroymaterialy-1921039572.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество