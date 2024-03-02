https://ria.ru/20240302/strakh-1930651098.html
"Посеял страх". СМИ сообщили о панике на Западе после слов Путина
"Посеял страх". СМИ сообщили о панике на Западе после слов Путина - РИА Новости, 02.03.2024
"Посеял страх". СМИ сообщили о панике на Западе после слов Путина
Предупреждение президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении вызвало панику на Западе, сообщает испанская газета La Razón. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:46
2024-03-02T09:46
2024-03-02T09:46
политика
владимир путин
нато
украина
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c153fc0ec4ad805fd3f111047d93080d.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Предупреждение президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении вызвало панику на Западе, сообщает испанская газета La Razón."Его предупреждение о том, что у него есть новые ядерные вооружения, "способные уничтожить цивилизацию", посеяло страх на Западе", — говорится в материале.По мнению журналиста, заявление российского лидера отличалось от предыдущих, так как в нем содержался четкий сигнал о рисках ядерной войны.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям.
https://ria.ru/20240302/goroda-1930643924.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930257618_0:0:2739:2053_1920x0_80_0_0_289242d9d5b31b9222936fdfc5ddcf8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, нато, украина, россия, в мире
Политика, Владимир Путин, НАТО, Украина, Россия, В мире
"Посеял страх". СМИ сообщили о панике на Западе после слов Путина
La Razón: слова Путина о новом ядерном вооружении вызвали панику на Западе