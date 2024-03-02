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"Посеял страх". СМИ сообщили о панике на Западе после слов Путина - РИА Новости, 02.03.2024
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09:46 02.03.2024
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"Посеял страх". СМИ сообщили о панике на Западе после слов Путина
"Посеял страх". СМИ сообщили о панике на Западе после слов Путина - РИА Новости, 02.03.2024
"Посеял страх". СМИ сообщили о панике на Западе после слов Путина
Предупреждение президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении вызвало панику на Западе, сообщает испанская газета La Razón. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:46
2024-03-02T09:46
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Предупреждение президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении вызвало панику на Западе, сообщает испанская газета La Razón.&quot;Его предупреждение о том, что у него есть новые ядерные вооружения, &quot;способные уничтожить цивилизацию&quot;, посеяло страх на Западе&quot;, — говорится в материале.По мнению журналиста, заявление российского лидера отличалось от предыдущих, так как в нем содержался четкий сигнал о рисках ядерной войны.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям.
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политика, владимир путин, нато, украина, россия, в мире
Политика, Владимир Путин, НАТО, Украина, Россия, В мире
"Посеял страх". СМИ сообщили о панике на Западе после слов Путина

La Razón: слова Путина о новом ядерном вооружении вызвали панику на Западе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Предупреждение президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении вызвало панику на Западе, сообщает испанская газета La Razón.
«

"Его предупреждение о том, что у него есть новые ядерные вооружения, "способные уничтожить цивилизацию", посеяло страх на Западе", — говорится в материале.

По мнению журналиста, заявление российского лидера отличалось от предыдущих, так как в нем содержался четкий сигнал о рисках ядерной войны.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям.
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