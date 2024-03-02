https://ria.ru/20240302/strakh-1930651098.html

"Посеял страх". СМИ сообщили о панике на Западе после слов Путина

"Посеял страх". СМИ сообщили о панике на Западе после слов Путина - РИА Новости, 02.03.2024

"Посеял страх". СМИ сообщили о панике на Западе после слов Путина

Предупреждение президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении вызвало панику на Западе, сообщает испанская газета La Razón. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T09:46

2024-03-02T09:46

2024-03-02T09:46

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Предупреждение президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении вызвало панику на Западе, сообщает испанская газета La Razón."Его предупреждение о том, что у него есть новые ядерные вооружения, "способные уничтожить цивилизацию", посеяло страх на Западе", — говорится в материале.По мнению журналиста, заявление российского лидера отличалось от предыдущих, так как в нем содержался четкий сигнал о рисках ядерной войны.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям.

https://ria.ru/20240302/goroda-1930643924.html

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политика, владимир путин, нато, украина, россия, в мире