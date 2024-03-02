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Посол США в Сингапуре конфликтует с персоналом, выявила инспекция
Посол США в Сингапуре конфликтует с персоналом, выявила инспекция - РИА Новости, 02.03.2024
Посол США в Сингапуре конфликтует с персоналом, выявила инспекция
Посол США в Сингапуре Джонатан Каплан неудовлетворительно продвигает интересы США на своем посту, вызывает недовольство у сотрудников, а также совершает... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T08:10
2024-03-02T08:10
2024-03-02T08:10
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посол США в Сингапуре Джонатан Каплан неудовлетворительно продвигает интересы США на своем посту, вызывает недовольство у сотрудников, а также совершает необоснованные траты за государственный счет, сообщается по итогам инспекции, проведенной офисом генерального инспектора Пентагона. "Несколько отделов посольства отметили, что у посла сложились плохие отношения с некоторыми сингапурскими министерствами и что его действия в некоторых случаях мешают прогрессу в достижении целей и задач интегрированной страновой стратегии", - следует из отчета, опубликованного на сайте генерального инспектора. В ходе отчета также выяснилось, что Каплан "не следовал принципам и процедурам управления департамента" и нарушал правительственные постановления о финансировании и подарках. Так были обнаружены непогашенные туристические ваучеры, связанные с поездками посла, на сумму около 48 тысяч долларов США. Также упоминается, что посольство потратило более 27 тысяч долларов на вечеринку на острове Макин, в ходе которой на палубе корабля стоял рояль, на котором играл профессиональный пианист, который также был другом Каплана. Кроме того, инспекция выяснила, что сотрудники посольства недовольны частыми изменениями в последнюю минуту в графике посла, а также длительной неопределенностью относительно его участия в мероприятиях, спонсируемых посольством. Они описали координацию с его офисом как "почти невозможную" и обременительную до такой степени, что некоторые отделы посольства либо неохотно, либо вообще "боялись взаимодействовать с послом без крайней необходимости". Помимо всего прочего, были выявлены и другие неудовлетворительные подробности работы американского посла. В отчете генерального инспектора была предложена рекомендация Госдепартаменту провести дальнейшее расследование поведения Каплана. Каплан вступил в должность посла США в Сингапуре с 2021 года по назначению президента Джо Байдена.
https://ria.ru/20200108/1563177233.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сингапур, джо байден, министерство обороны сша, государственный департамент сша
В мире, США, Сингапур, Джо Байден, Министерство обороны США, Государственный департамент США
Посол США в Сингапуре конфликтует с персоналом, выявила инспекция
Отчет: посол США в Сингапуре совершает необоснованные траты
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Посол США в Сингапуре Джонатан Каплан неудовлетворительно продвигает интересы США на своем посту, вызывает недовольство у сотрудников, а также совершает необоснованные траты за государственный счет, сообщается по итогам инспекции, проведенной офисом генерального инспектора Пентагона
.
"Несколько отделов посольства отметили, что у посла сложились плохие отношения с некоторыми сингапурскими министерствами и что его действия в некоторых случаях мешают прогрессу в достижении целей и задач интегрированной страновой стратегии", - следует из отчета, опубликованного на сайте генерального инспектора.
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В ходе отчета также выяснилось, что Каплан "не следовал принципам и процедурам управления департамента" и нарушал правительственные постановления о финансировании и подарках. Так были обнаружены непогашенные туристические ваучеры, связанные с поездками посла, на сумму около 48 тысяч долларов США. Также упоминается, что посольство потратило более 27 тысяч долларов на вечеринку на острове Макин, в ходе которой на палубе корабля стоял рояль, на котором играл профессиональный пианист, который также был другом Каплана.
Кроме того, инспекция выяснила, что сотрудники посольства недовольны частыми изменениями в последнюю минуту в графике посла, а также длительной неопределенностью относительно его участия в мероприятиях, спонсируемых посольством. Они описали координацию с его офисом как "почти невозможную" и обременительную до такой степени, что некоторые отделы посольства либо неохотно, либо вообще "боялись взаимодействовать с послом без крайней необходимости".
Помимо всего прочего, были выявлены и другие неудовлетворительные подробности работы американского посла. В отчете генерального инспектора была предложена рекомендация Госдепартаменту
провести дальнейшее расследование поведения Каплана.
Каплан вступил в должность посла США в Сингапуре с 2021 года по назначению президента Джо Байдена
.
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