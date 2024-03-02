В Киеве рассказали, когда рассчитывают завершить "зерновые споры" с Польшей
Качка: Украина рассчитывает завершить "зерновые споры" с Польшей до конца марта
© Фото : @taras.kachkaЗамминистра экономики Украины Тарас Качка
© Фото : @taras.kachka
Замминистра экономики Украины Тарас Качка. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украина рассчитывает к концу марта разрешить "зерновые споры" с Польшей, заявил в субботу замминистра экономики Украины Тарас Качка.
«
"Одиннадцатого марта запланировано заседание межправительственной комиссии Украина - Польша во Львове. А на 28 марта анонсировано совместное заседание правительств. Думаю, к тому времени будет целый комплекс решений, полностью снимающих этот вопрос (зерновой спор - ред.). Я бы хотел, чтобы это было в течение нескольких недель, и шансы есть", - сказал Качка в эфире телеканала "Рада".
В то же время, по словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, на следующей неделе ожидается рассмотрение в Европейском парламенте продления соглашения о зоне свободной торговли с Украиной, действие которого подходит к концу 5 июня 2024 года.
«
"Поэтому сейчас наши члены правительства активно работают в Брюсселе, чтобы договоренности были успешно реализованы для Украины и украинских фермеров как одних из крупнейших поставщиков пищевой продукции в Европу", - сказал Высоцкий в эфире телеканала "Рада".
Соглашение о зоне свободной торговли Украины с Евросоюзом вступил в действие 1 января 2016 года. При этом Киев потерял торговые преференции со стороны России.
Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.