Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали, когда рассчитывают завершить "зерновые споры" с Польшей - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/spory-1930771775.html
В Киеве рассказали, когда рассчитывают завершить "зерновые споры" с Польшей
В Киеве рассказали, когда рассчитывают завершить "зерновые споры" с Польшей - РИА Новости, 02.03.2024
В Киеве рассказали, когда рассчитывают завершить "зерновые споры" с Польшей
Украина рассчитывает к концу марта разрешить "зерновые споры" с Польшей, заявил в субботу замминистра экономики Украины Тарас Качка. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T22:57
2024-03-02T22:57
украина
польша
киев
тарас качка
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897353116_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_64c18f0ff58e7cf947cfe3530bc88785.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украина рассчитывает к концу марта разрешить "зерновые споры" с Польшей, заявил в субботу замминистра экономики Украины Тарас Качка. "Одиннадцатого марта запланировано заседание межправительственной комиссии Украина - Польша во Львове. А на 28 марта анонсировано совместное заседание правительств. Думаю, к тому времени будет целый комплекс решений, полностью снимающих этот вопрос (зерновой спор - ред.). Я бы хотел, чтобы это было в течение нескольких недель, и шансы есть", - сказал Качка в эфире телеканала "Рада". В то же время, по словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, на следующей неделе ожидается рассмотрение в Европейском парламенте продления соглашения о зоне свободной торговли с Украиной, действие которого подходит к концу 5 июня 2024 года. "Поэтому сейчас наши члены правительства активно работают в Брюсселе, чтобы договоренности были успешно реализованы для Украины и украинских фермеров как одних из крупнейших поставщиков пищевой продукции в Европу", - сказал Высоцкий в эфире телеканала "Рада". Соглашение о зоне свободной торговли Украины с Евросоюзом вступил в действие 1 января 2016 года. При этом Киев потерял торговые преференции со стороны России. Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240302/polsha-1930628334.html
https://ria.ru/20240302/defitsit-1930764810.html
украина
польша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897353116_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_42e598f9b48d1341d63048e5d25bf020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, киев, тарас качка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Украина, Польша, Киев, Тарас Качка, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
В Киеве рассказали, когда рассчитывают завершить "зерновые споры" с Польшей

Качка: Украина рассчитывает завершить "зерновые споры" с Польшей до конца марта

© Фото : @taras.kachkaЗамминистра экономики Украины Тарас Качка
Замминистра экономики Украины Тарас Качка - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : @taras.kachka
Замминистра экономики Украины Тарас Качка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украина рассчитывает к концу марта разрешить "зерновые споры" с Польшей, заявил в субботу замминистра экономики Украины Тарас Качка.
«
"Одиннадцатого марта запланировано заседание межправительственной комиссии Украина - Польша во Львове. А на 28 марта анонсировано совместное заседание правительств. Думаю, к тому времени будет целый комплекс решений, полностью снимающих этот вопрос (зерновой спор - ред.). Я бы хотел, чтобы это было в течение нескольких недель, и шансы есть", - сказал Качка в эфире телеканала "Рада".
Международный пункт пропуска на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт
Вчера, 03:45
В то же время, по словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, на следующей неделе ожидается рассмотрение в Европейском парламенте продления соглашения о зоне свободной торговли с Украиной, действие которого подходит к концу 5 июня 2024 года.
«
"Поэтому сейчас наши члены правительства активно работают в Брюсселе, чтобы договоренности были успешно реализованы для Украины и украинских фермеров как одних из крупнейших поставщиков пищевой продукции в Европу", - сказал Высоцкий в эфире телеканала "Рада".
Соглашение о зоне свободной торговли Украины с Евросоюзом вступил в действие 1 января 2016 года. При этом Киев потерял торговые преференции со стороны России.
Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Лимоны - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Украинцев предупредили о дефиците цитрусовых из-за блокады КПП Польшей
Вчера, 21:57
 
УкраинаПольшаКиевТарас КачкаЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала