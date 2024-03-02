https://ria.ru/20240302/spory-1930771775.html

В Киеве рассказали, когда рассчитывают завершить "зерновые споры" с Польшей

В Киеве рассказали, когда рассчитывают завершить "зерновые споры" с Польшей - РИА Новости, 02.03.2024

В Киеве рассказали, когда рассчитывают завершить "зерновые споры" с Польшей

Украина рассчитывает к концу марта разрешить "зерновые споры" с Польшей, заявил в субботу замминистра экономики Украины Тарас Качка. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T22:57

2024-03-02T22:57

2024-03-02T22:57

украина

польша

киев

тарас качка

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украина рассчитывает к концу марта разрешить "зерновые споры" с Польшей, заявил в субботу замминистра экономики Украины Тарас Качка. "Одиннадцатого марта запланировано заседание межправительственной комиссии Украина - Польша во Львове. А на 28 марта анонсировано совместное заседание правительств. Думаю, к тому времени будет целый комплекс решений, полностью снимающих этот вопрос (зерновой спор - ред.). Я бы хотел, чтобы это было в течение нескольких недель, и шансы есть", - сказал Качка в эфире телеканала "Рада". В то же время, по словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, на следующей неделе ожидается рассмотрение в Европейском парламенте продления соглашения о зоне свободной торговли с Украиной, действие которого подходит к концу 5 июня 2024 года. "Поэтому сейчас наши члены правительства активно работают в Брюсселе, чтобы договоренности были успешно реализованы для Украины и украинских фермеров как одних из крупнейших поставщиков пищевой продукции в Европу", - сказал Высоцкий в эфире телеканала "Рада". Соглашение о зоне свободной торговли Украины с Евросоюзом вступил в действие 1 января 2016 года. При этом Киев потерял торговые преференции со стороны России. Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240302/polsha-1930628334.html

https://ria.ru/20240302/defitsit-1930764810.html

украина

польша

киев

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украина, польша, киев, тарас качка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)