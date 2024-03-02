https://ria.ru/20240302/spetsoperatsiya-1930723937.html

Спецоперация, 2 марта: главком ВСУ анонсировал увольнения

Спецоперация, 2 марта: главком ВСУ анонсировал увольнения - РИА Новости, 02.03.2024

Спецоперация, 2 марта: главком ВСУ анонсировал увольнения

Об увольнениях в ВСУ, переломном моменте в конфликте на Украине и восстановлении Авдеевки — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:42

2024-03-02T17:42

2024-03-02T18:15

специальная военная операция на украине

россия

украина

франция

стефан сежурне

марат хуснуллин

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Об увольнениях в ВСУ, переломном моменте в конфликте на Украине и восстановлении Авдеевки — в материале РИА Новости.Переломный моментВ конфликте на Украине наступает переломный момент, победа России приведет к огромным экономическим издержкам на Западе, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Так он прокомментировал газете Le Monde разговоры об отправке на Украину европейских военнослужащих. Глава МИД связал поддержку Киева с "защитой французов" и необходимостью для Парижа быть на "правильной стороне истории". По прогнозам министра, в случае победы России в СВО странам Европы придется выделять на оборонные нужды гораздо больше двух процентов ВВП, которые требуются от них сегодня. При этом Сежурне подчеркнул, что французский контингент, который гипотетически могут отправить на Украину, не будет напрямую участвовать в боевых действиях. По его словам, речь идет о разминировании, реализации мер по кибербезопасности, производстве вооружения и обучении украинских солдат "на земле". О проблемах в ВСУ продолжает публично заявлять сам главком украинских войск Александр Сырский. По его словам, командование ряда бригад на восточном фронте не справляется с задачей управления и удержания позиций. Как написал Сырский в своем Telegram-канале, он намерен провести обновление руководства таких бригад. Главком ВСУ также сообщил, что переместил в тыл для восстановления боеспособности одну из бригад, которая находилась на передовой в течение двух лет. Ход спецоперацииРоссийская армия за минувшие сутки улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении, а на Донецком заняла более выгодные рубежи и позиции. На Авдеевском направлении военные продолжили занимать более выгодные рубежи, а также отразили восемь контратак ВСУ. Совокупные потери противника на всех участках фронта за минувшие сутки составили до 935 военных, 19 танков и других бронемашин, в том числе БМП Bradley, одну систему ПВО, 17 артиллерийских орудий, 21 военный автомобиль и 107 дронов. Авдеевку восстановятВице-премьер Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в ДНР. В частности, он посетил освобожденную Авдеевку, заявив, что как только линию соприкосновения отодвинут от этого северного пригорода Донецка, его можно будет достаточно оперативно восстановить. По словам Хуснуллина, в ближайшее время начнутся работы по возвращению электро- и водоснабжения в Авдеевку, которую ВСУ почти за десять лет превратили в один из своих самых мощных укрепрайонов. Вице-премьер также побывал в котельной Авдеевского коксохимического завода, которая является основным источником теплоснабжения города. Сегодня власти оценивают состояние котельной, чтобы понять, насколько быстро ее можно восстановить при подготовке к следующей зиме. Лавров высказался о спецоперацииРяд заявлений о спецоперации и перспективах переговоров сделал сегодня на дипломатическом форуме в Анталье глава МИД России Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по урегулированию конфликта, однако при этом не получала никаких серьезных предложений после встречи в Стамбуле в 2022 году. Лавров отметил, что сегодня Россия не видит доброй воли Запада к урегулированию ситуации на Украине. Он также скептически отнесся к посредническому потенциалу Швейцарии. По мнению министра, эта страна давно утратила свой нейтралитет. Он также прокомментировал опубликованный накануне разговор офицеров бундесвера, обсуждавших поставки Киеву крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту. По мнению Лаврова, этот разговор вкупе с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и шефа Пентагона Ллойда Остина указывает на то, что "лагерь войны" в Европе по-прежнему силен. Глава МИД также подчеркнул, что в элитах Запада до сих пор остаются те, кто не хочет менять курс на нанесение "стратегического поражения России на поле боя".

https://ria.ru/20240302/taktika-1930715316.html

https://ria.ru/20240302/vsu-1930720370.html

https://ria.ru/20240302/vsu-1930672760.html

https://ria.ru/20240302/mask-1930677484.html

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