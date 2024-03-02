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ВСУ потеряли до 270 человек на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли до 270 человек на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 02.03.2024
ВСУ потеряли до 270 человек на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение трём украинским бригадам на южнодонецком направлении, потери противника составили до 270 солдат и два танка,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:31
2024-03-02T13:31
2024-03-02T13:39
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трём украинским бригадам на южнодонецком направлении, потери противника составили до 270 солдат и два танка, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угоедар и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и гаубица "Мста-Б", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность
ВСУ потеряли до 270 человек на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 270 человек и два танка на Южнодонецком направлении