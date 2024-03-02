https://ria.ru/20240302/spetsoperatsiya-1930684222.html

ВСУ потеряли до 270 человек на Южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 270 человек на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 02.03.2024

ВСУ потеряли до 270 человек на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение трём украинским бригадам на южнодонецком направлении, потери противника составили до 270 солдат и два танка,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:31

2024-03-02T13:31

2024-03-02T13:39

специальная военная операция на украине

киев

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928925639_0:226:2991:1908_1920x0_80_0_0_3240cd119fe891112e40d23f90910d7a.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трём украинским бригадам на южнодонецком направлении, потери противника составили до 270 солдат и два танка, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угоедар и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и гаубица "Мста-Б", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240302/peregovory-1930655995.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, безопасность