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ВСУ потеряли до 270 человек на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 02.03.2024
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13:31 02.03.2024 (обновлено: 13:39 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/spetsoperatsiya-1930684222.html
ВСУ потеряли до 270 человек на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли до 270 человек на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 02.03.2024
ВСУ потеряли до 270 человек на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение трём украинским бригадам на южнодонецком направлении, потери противника составили до 270 солдат и два танка,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:31
2024-03-02T13:39
специальная военная операция на украине
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россия
безопасность
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трём украинским бригадам на южнодонецком направлении, потери противника составили до 270 солдат и два танка, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угоедар и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и гаубица "Мста-Б", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240302/peregovory-1930655995.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность
ВСУ потеряли до 270 человек на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 270 человек и два танка на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоец 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа в зоне СВО
Боец 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боец 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трём украинским бригадам на южнодонецком направлении, потери противника составили до 270 солдат и два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угоедар и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и гаубица "Мста-Б", - добавили в МО РФ.
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