Рейтинг@Mail.ru
Военные прямым попаданием уничтожили "опорник" ВСУ под разбитой техникой - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/spetsoperatsiya-1930634696.html
Военные прямым попаданием уничтожили "опорник" ВСУ под разбитой техникой
Военные прямым попаданием уничтожили "опорник" ВСУ под разбитой техникой - РИА Новости, 02.03.2024
Военные прямым попаданием уничтожили "опорник" ВСУ под разбитой техникой
Российские военные на запорожском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ, который был оборудован под подбитой украинской боевой машиной пехоты (БМП),... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T06:33
2024-03-02T06:33
специальная военная операция на украине
россия
работино
евгений балицкий
бмп-2
бмп-1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_298:158:3072:1718_1920x0_80_0_0_c5b075031654ba6f30ad7b7cf0399cae.jpg
ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Российские военные на запорожском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ, который был оборудован под подбитой украинской боевой машиной пехоты (БМП), рассказал РИА Новости боец с позывным "Шум". "На запорожском направлении в одной из лесополос обнаружили, что бойцы ВСУ заняли позицию и оборудовали "укреп" под разбитой техникой. Командование полка решило поберечь личный состав, а поразить врага из орудий. Справились с задачей на отлично, поразили цель прямым попаданием", – сказал собеседник агентства. На видеокадрах, предоставленных РИА Новости, видно, как военные с дрона корректируют артиллерийскую стрельбу по импровизированному блиндажу ВСУ под обломками подбитой украинской БМП-2. Кроме катков и лежащей рядом башни БМП-2 об этом говорят характерные для БМП-1 и БМП-2 последствия поражения – от верхней броневой плиты корпуса машины остались на месте только секция с основанием под башню и секция с люком механика-водителя. После того, как снаряд попал в цель, из позиции под техникой выползли два солдата ВСУ и спешно побежали. "После четкого попадания чудом оставшиеся двое бойцов ВСУ попытались убежать, но наши минометчики чуть дальше "догнали" их", – добавил военнослужащий. Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал РИА Новости, что украинские войска на запорожском направлении находятся в условиях российского наката, при этом ВС РФ имеют существенное преимущество в артиллерии. Ранее Минобороны РФ сообщало, что на запорожском направлении идут бои, в частности в районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Приморское, Новопокровка, Орехов, Малая Токмачка, Нестерянка.
https://ria.ru/20240302/desant-1930630633.html
https://ria.ru/20240302/su-35s-1930630501.html
россия
работино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43778b6517b03bd31aa6074ec9d33e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, работино, евгений балицкий, бмп-2, бмп-1
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Евгений Балицкий, БМП-2, БМП-1
Военные прямым попаданием уничтожили "опорник" ВСУ под разбитой техникой

ВС России прямым попаданием уничтожили опорник ВСУ, устроенный под подбитой БМП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Российские военные на запорожском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ, который был оборудован под подбитой украинской боевой машиной пехоты (БМП), рассказал РИА Новости боец с позывным "Шум".
«
"На запорожском направлении в одной из лесополос обнаружили, что бойцы ВСУ заняли позицию и оборудовали "укреп" под разбитой техникой. Командование полка решило поберечь личный состав, а поразить врага из орудий. Справились с задачей на отлично, поразили цель прямым попаданием", – сказал собеседник агентства.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении
05:08
На видеокадрах, предоставленных РИА Новости, видно, как военные с дрона корректируют артиллерийскую стрельбу по импровизированному блиндажу ВСУ под обломками подбитой украинской БМП-2. Кроме катков и лежащей рядом башни БМП-2 об этом говорят характерные для БМП-1 и БМП-2 последствия поражения – от верхней броневой плиты корпуса машины остались на месте только секция с основанием под башню и секция с люком механика-водителя.
После того, как снаряд попал в цель, из позиции под техникой выползли два солдата ВСУ и спешно побежали.
"После четкого попадания чудом оставшиеся двое бойцов ВСУ попытались убежать, но наши минометчики чуть дальше "догнали" их", – добавил военнослужащий.
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал РИА Новости, что украинские войска на запорожском направлении находятся в условиях российского наката, при этом ВС РФ имеют существенное преимущество в артиллерии. Ранее Минобороны РФ сообщало, что на запорожском направлении идут бои, в частности в районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Приморское, Новопокровка, Орехов, Малая Токмачка, Нестерянка.
Самолет Су-35С - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Минобороны: Су-35С не дают самолетам ВСУ даже взлететь с аэродромов
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноЕвгений БалицкийБМП-2БМП-1
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала