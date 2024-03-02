https://ria.ru/20240302/spetsoperatsiya-1930634696.html

Военные прямым попаданием уничтожили "опорник" ВСУ под разбитой техникой

Военные прямым попаданием уничтожили "опорник" ВСУ под разбитой техникой - РИА Новости, 02.03.2024

Военные прямым попаданием уничтожили "опорник" ВСУ под разбитой техникой

Российские военные на запорожском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ, который был оборудован под подбитой украинской боевой машиной пехоты (БМП),... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T06:33

2024-03-02T06:33

2024-03-02T06:33

специальная военная операция на украине

россия

работино

евгений балицкий

бмп-2

бмп-1

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ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Российские военные на запорожском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ, который был оборудован под подбитой украинской боевой машиной пехоты (БМП), рассказал РИА Новости боец с позывным "Шум". "На запорожском направлении в одной из лесополос обнаружили, что бойцы ВСУ заняли позицию и оборудовали "укреп" под разбитой техникой. Командование полка решило поберечь личный состав, а поразить врага из орудий. Справились с задачей на отлично, поразили цель прямым попаданием", – сказал собеседник агентства. На видеокадрах, предоставленных РИА Новости, видно, как военные с дрона корректируют артиллерийскую стрельбу по импровизированному блиндажу ВСУ под обломками подбитой украинской БМП-2. Кроме катков и лежащей рядом башни БМП-2 об этом говорят характерные для БМП-1 и БМП-2 последствия поражения – от верхней броневой плиты корпуса машины остались на месте только секция с основанием под башню и секция с люком механика-водителя. После того, как снаряд попал в цель, из позиции под техникой выползли два солдата ВСУ и спешно побежали. "После четкого попадания чудом оставшиеся двое бойцов ВСУ попытались убежать, но наши минометчики чуть дальше "догнали" их", – добавил военнослужащий. Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал РИА Новости, что украинские войска на запорожском направлении находятся в условиях российского наката, при этом ВС РФ имеют существенное преимущество в артиллерии. Ранее Минобороны РФ сообщало, что на запорожском направлении идут бои, в частности в районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Приморское, Новопокровка, Орехов, Малая Токмачка, Нестерянка.

https://ria.ru/20240302/desant-1930630633.html

https://ria.ru/20240302/su-35s-1930630501.html

россия

работино

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россия, работино, евгений балицкий, бмп-2, бмп-1