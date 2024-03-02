https://ria.ru/20240302/spektakl-1930666864.html
В ДНР прошел спектакль по проекту "Без срока давности"
В ДНР прошел спектакль по проекту "Без срока давности" - РИА Новости, 02.03.2024
В ДНР прошел спектакль по проекту "Без срока давности"
В рамках федерального проекта "Без срока давности" в Макеевке (ДНР) состоялся спектакль "Помни имя свое", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T11:51
2024-03-02T11:51
2024-03-02T12:38
культура
без срока давности
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МАКЕЕВКА (ДНР), 2 мар - РИА Новости. В рамках федерального проекта "Без срока давности" в Макеевке (ДНР) состоялся спектакль "Помни имя свое", передает корреспондент РИА Новости. "Этот спектакль посвящен узникам концлагерей. Нам поступило предложение из Бурятии, из Хоринска поработать с таким сценарием. Сценарий был написан по мотивам старого советского одноименного фильма "Помни имя свое"", - рассказала руководитель народного театра-студии "Штрих" Ирина Кушелева. Она отметила, что ранее эта театральная постановка смогла занять первое место на десятом международном фестивале-конкурсе художественного искусства среди детских и молодежных театральных коллективов "Палитра души-2023". "В этом учебном году мы свозили спектакль "Помни имя свое" в город Казань, в нем же и состоялась премьера. Заняли там первое место", - подчеркнула руководитель театра. По ее словам важность затронутой спектакль темы состоит в том, чтобы сохранять память среди людей, в том числе и детей, о том, что происходило во времена Великой Отечественной войны. "Хочется, чтобы люди помнили, что это было, и не забывали. В какой-то степени эта история и про наших детей, детей войны", - заявила Кушелева. "Приходили сюда по несколько раз в неделю, сидели здесь по 5-6 часов... все было во взаимопонимании, в дружеской атмосфере", - рассказала о том, как готовилась к спектаклю одна из участниц Елизавета Таран. Она отметила, что сейчас дети не понимают полной серьезности темы, а такие проекты помогают им прочувствовать и увидеть наглядно по эмоциям актеров, как происходили события тех лет. Как сообщил федеральный эксперт проекта "Без срока давности" Антон Саенко, спектакль призван сохранить историческую память о жертвах нацистского геноцида в период Великой Отечественной войны. "Очевидна связь спектакля с тематикой проекта "Без срока давности", потому что мы знаем, что этот проект посвящен сохранению исторической памяти о жертвах нацистского геноцида в период Великой Отечественной войны, подобные спектакли ставятся и в других городах. Но уникальность спектакля, поставленного макеевскими детьми и педагогами заключается в условиях, в которых проходили репетиции, постановка. Это заслуживает большого уважения и признания", - считает Саенко. Сам же спектакль был поставлен в рамках проекта "Отстаивание исторической правды в деятельности объединения бывших малолетних узников фашизма и инициативной группы граждан города Макеевка Донецкой Народной Республики" который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов на поддержку гражданского общества. В Бурятии издается единственное в мире издание бывших малолетних узников концлагерей - газета "Судьба", поэтому именно в Бурятии и инициировали данный грантовый проект, связанный с деятельностью по сохранению исторической правды. Родители участников спектакля также высоко оценивают важность подобных проектов. "Сценарий очень серьезный и очень глубокий. Тема достаточно важна для детей, потому что дети, особенно нынешнее поколение, просто не знают о тех событиях достаточно много и достаточно полно и емко", - сказала мама Елизаветы Таран Светлана.
https://ria.ru/20231012/dneproges-1902211377.html
https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930671669_190:0:1406:912_1920x0_80_0_0_e11ff85769069e9df0efe62dc8b74242.png
Отрывок спектакля "Помни имя свое" в рамках федерального проекта "Без срока давности"
В рамках федерального проекта "Без срока давности" в Макеевке (ДНР) состоялся спектакль "Помни имя свое", передает корреспондент РИА Новости
2024-03-02T11:51
true
PT2M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
без срока давности, макеевка, донецкая народная республика, новости культуры
Культура, Без срока давности, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Новости культуры
В ДНР прошел спектакль по проекту "Без срока давности"
В ДНР прошел спектакль "Помни имя свое" в рамках проекта "Без срока давности"
МАКЕЕВКА (ДНР), 2 мар - РИА Новости. В рамках федерального проекта "Без срока давности" в Макеевке (ДНР) состоялся спектакль "Помни имя свое", передает корреспондент РИА Новости.
"Этот спектакль посвящен узникам концлагерей. Нам поступило предложение из Бурятии, из Хоринска поработать с таким сценарием. Сценарий был написан по мотивам старого советского одноименного фильма "Помни имя свое"", - рассказала руководитель народного театра-студии "Штрих" Ирина Кушелева.
Она отметила, что ранее эта театральная постановка смогла занять первое место на десятом международном фестивале-конкурсе художественного искусства среди детских и молодежных театральных коллективов "Палитра души-2023". "В этом учебном году мы свозили спектакль "Помни имя свое" в город Казань
, в нем же и состоялась премьера. Заняли там первое место", - подчеркнула руководитель театра.
По ее словам важность затронутой спектакль темы состоит в том, чтобы сохранять память среди людей, в том числе и детей, о том, что происходило во времена Великой Отечественной войны. "Хочется, чтобы люди помнили, что это было, и не забывали. В какой-то степени эта история и про наших детей, детей войны", - заявила Кушелева.
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"Приходили сюда по несколько раз в неделю, сидели здесь по 5-6 часов... все было во взаимопонимании, в дружеской атмосфере", - рассказала о том, как готовилась к спектаклю одна из участниц Елизавета Таран. Она отметила, что сейчас дети не понимают полной серьезности темы, а такие проекты помогают им прочувствовать и увидеть наглядно по эмоциям актеров, как происходили события тех лет.
Как сообщил федеральный эксперт проекта "Без срока давности" Антон Саенко, спектакль призван сохранить историческую память о жертвах нацистского геноцида в период Великой Отечественной войны.
"Очевидна связь спектакля с тематикой проекта "Без срока давности", потому что мы знаем, что этот проект посвящен сохранению исторической памяти о жертвах нацистского геноцида в период Великой Отечественной войны, подобные спектакли ставятся и в других городах. Но уникальность спектакля, поставленного макеевскими детьми и педагогами заключается в условиях, в которых проходили репетиции, постановка. Это заслуживает большого уважения и признания", - считает Саенко.
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Сам же спектакль был поставлен в рамках проекта "Отстаивание исторической правды в деятельности объединения бывших малолетних узников фашизма и инициативной группы граждан города Макеевка
Донецкой Народной Республики" который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов на поддержку гражданского общества. В Бурятии издается единственное в мире издание бывших малолетних узников концлагерей - газета "Судьба", поэтому именно в Бурятии и инициировали данный грантовый проект, связанный с деятельностью по сохранению исторической правды.
Родители участников спектакля также высоко оценивают важность подобных проектов. "Сценарий очень серьезный и очень глубокий. Тема достаточно важна для детей, потому что дети, особенно нынешнее поколение, просто не знают о тех событиях достаточно много и достаточно полно и емко", - сказала мама Елизаветы Таран Светлана.
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