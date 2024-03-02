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Симоньян рассказала о последствиях развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 02.03.2024
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16:49 02.03.2024 (обновлено: 16:50 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/simonyan-1930717035.html
Симоньян рассказала о последствиях развития искусственного интеллекта
Симоньян рассказала о последствиях развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 02.03.2024
Симоньян рассказала о последствиях развития искусственного интеллекта
Развитие искусственного интеллекта зашло так далеко, что скоро нельзя будет определить, с кем на самом деле говоришь по телефону и видеосвязи, сказала главный... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:49
2024-03-02T16:50
россия
маргарита симоньян
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
технологии
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта зашло так далеко, что скоро нельзя будет определить, с кем на самом деле говоришь по телефону и видеосвязи, сказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на Всемирном фестивале молодежи Сириусе. "Очень скоро, я думаю, что это вопрос пары лет, не просто нельзя будет определить, с кем ты на самом деле говоришь по телефону, нельзя будет определить и с кем ты общаешься по видеосвязи, потому что искусственный интеллект зашел так далеко и так легко сейчас можно сделать кого угодно, что в конечном итоге все вернётся на круги своя", - сказала Симоньян во время стратегической сессии на Всемирном фестивале молодежи. Она также отметила, что для того, чтобы быть уверенным, что общаешься с настоящим человеком, придется вновь встречаться в реальной жизни. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240129/lanit-1923414923.html
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россия, маргарита симоньян, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), технологии
Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Технологии
Симоньян рассказала о последствиях развития искусственного интеллекта

Симоньян: из-за ИИ скоро нельзя будет понять, с кем говоришь по видеосвязи

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта зашло так далеко, что скоро нельзя будет определить, с кем на самом деле говоришь по телефону и видеосвязи, сказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на Всемирном фестивале молодежи Сириусе.
"Очень скоро, я думаю, что это вопрос пары лет, не просто нельзя будет определить, с кем ты на самом деле говоришь по телефону, нельзя будет определить и с кем ты общаешься по видеосвязи, потому что искусственный интеллект зашел так далеко и так легко сейчас можно сделать кого угодно, что в конечном итоге все вернётся на круги своя", - сказала Симоньян во время стратегической сессии на Всемирном фестивале молодежи.
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Она также отметила, что для того, чтобы быть уверенным, что общаешься с настоящим человеком, придется вновь встречаться в реальной жизни.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РоссияМаргарита СимоньянВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Технологии
 
 
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