https://ria.ru/20240302/simonyan-1930717035.html

Симоньян рассказала о последствиях развития искусственного интеллекта

Симоньян рассказала о последствиях развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 02.03.2024

Симоньян рассказала о последствиях развития искусственного интеллекта

Развитие искусственного интеллекта зашло так далеко, что скоро нельзя будет определить, с кем на самом деле говоришь по телефону и видеосвязи, сказала главный... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:49

2024-03-02T16:49

2024-03-02T16:50

россия

маргарита симоньян

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

технологии

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта зашло так далеко, что скоро нельзя будет определить, с кем на самом деле говоришь по телефону и видеосвязи, сказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на Всемирном фестивале молодежи Сириусе. "Очень скоро, я думаю, что это вопрос пары лет, не просто нельзя будет определить, с кем ты на самом деле говоришь по телефону, нельзя будет определить и с кем ты общаешься по видеосвязи, потому что искусственный интеллект зашел так далеко и так легко сейчас можно сделать кого угодно, что в конечном итоге все вернётся на круги своя", - сказала Симоньян во время стратегической сессии на Всемирном фестивале молодежи. Она также отметила, что для того, чтобы быть уверенным, что общаешься с настоящим человеком, придется вновь встречаться в реальной жизни. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240129/lanit-1923414923.html

https://ria.ru/20240203/sputnik-1925232215.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, маргарита симоньян, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), технологии