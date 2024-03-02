https://ria.ru/20240302/simonyan-1930619534.html

Симоньян прокомментировала проверку в Германии утечки беседы офицеров

Симоньян прокомментировала проверку в Германии утечки беседы офицеров - РИА Новости, 02.03.2024

Симоньян прокомментировала проверку в Германии утечки беседы офицеров

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram новость о том, что контрразведка Германии... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T00:47

2024-03-02T00:47

2024-03-02T01:04

германия

украина

сша

маргарита симоньян

bild

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram новость о том, что контрразведка Германии начала проверку по факту возможного перехвата разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост, выразив сожаление, что "не ест попкорн"."Тем временем, в Германии военная контрразведка начала проверку по поводу моего поста. Жалко, я не ем попкорн", - написала она.Симоньян также прокомментировала публикации в немецких СМИ о подлинности перехваченного разговора. "Спустя 15+ часов молчания немцы официально подтверждают: запись не фейк", - отметила медиаменеджер.Ранее в министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора немецких военных об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время в ответ на запрос новостного портала T-Online в ведомстве заявили, что контрразведка Германии проверяет информацию о возможном перехвате беседы. Таблоид Bild сообщил, что в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись беседы. Ранее в пятницу Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.

https://ria.ru/20240301/zapis-1930598966.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-02T00:47 true PT16M45S

Отрывок разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту Публикуем отрывок из аудиозаписи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Беседа шла на немецком языке, мы даем русский перевод субтитрами. В разговоре представители немецких ВВС обсуждают, сколько ракет Taurus понадобится для атаки по мосту и будет ли она результативной. 2024-03-02T00:47 true PT4M57S

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германия, украина, сша, маргарита симоньян, bild, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире