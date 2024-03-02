Рейтинг@Mail.ru
В Уфе девушка, ехавшая на дрифтующей машине, заплатит штраф - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 02.03.2024 (обновлено: 13:17 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/shtraf-1930651799.html
В Уфе девушка, ехавшая на дрифтующей машине, заплатит штраф
В Уфе девушка, ехавшая на дрифтующей машине, заплатит штраф - РИА Новости, 02.03.2024
В Уфе девушка, ехавшая на дрифтующей машине, заплатит штраф
Девушка, ехавшая на открытом окне дрифтующей машины в Уфе, заплатит штраф, водитель тоже привлечён к ответственности, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:52
2024-03-02T13:17
происшествия
авто
уфа
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930680271_4:0:843:472_1920x0_80_0_0_d97ef90671a6db7c5b93f27e6e983fbd.png
УФА, 2 мар - РИА Новости. Девушка, ехавшая на открытом окне дрифтующей машины в Уфе, заплатит штраф, водитель тоже привлечён к ответственности, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале. Он рассказал, что в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена видеозапись, на которой водитель за рулем "Лады Приора", двигаясь по набережной реки Белой, нарушает правила дорожного движения. "На кадрах видно, как водитель нарушает ПДД, умышленно пускает автомобиль в занос. В это время девушка-пассажир сидит в открытом окне машины. Водитель тем самым создавал аварийную ситуацию. Данные были переданы сотрудникам полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Уфе", - сообщил Севастьянов. Он отметил, что специалисты установили личность водителя - им оказался 20-летний уфимец. "За совершенные правонарушения молодой человек был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки людей и части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Пассажирка также была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ за нарушение пассажиром транспортного средства правил дорожного движения", - пояснил начальник ГИБДД региона. По его словам, оба правонарушителя осознали, что создавали угрозу себе и другим участникам дорожного движения и пообещали, что такого больше не повторится.
https://ria.ru/20230508/khasbik-1870534590.html
https://ria.ru/20210112/dtp-1592663785.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930680271_109:0:738:472_1920x0_80_0_0_6b52b9d4546b6c74164d682cda5951c3.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, уфа, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Уфа, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Уфе девушка, ехавшая на дрифтующей машине, заплатит штраф

Девушка, ехавшая на открытом окне дрифтующей машины в Уфе, заплатит штраф

© Кадр видео из соцсетейАвтомобиль с пассажиром, едущие с нарушением ПДД по городу Уфе
Автомобиль с пассажиром, едущие с нарушением ПДД по городу Уфе
© Кадр видео из соцсетей
Автомобиль с пассажиром, едущие с нарушением ПДД по городу Уфе
Читать ria.ru в
УФА, 2 мар - РИА Новости. Девушка, ехавшая на открытом окне дрифтующей машины в Уфе, заплатит штраф, водитель тоже привлечён к ответственности, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена видеозапись, на которой водитель за рулем "Лады Приора", двигаясь по набережной реки Белой, нарушает правила дорожного движения.
Хасбулла Магомедов
Блогера Хасбика задержали за свадебный дрифт
8 мая 2023, 23:31
"На кадрах видно, как водитель нарушает ПДД, умышленно пускает автомобиль в занос. В это время девушка-пассажир сидит в открытом окне машины. Водитель тем самым создавал аварийную ситуацию. Данные были переданы сотрудникам полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Уфе", - сообщил Севастьянов.
Он отметил, что специалисты установили личность водителя - им оказался 20-летний уфимец. "За совершенные правонарушения молодой человек был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки людей и части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Пассажирка также была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ за нарушение пассажиром транспортного средства правил дорожного движения", - пояснил начальник ГИБДД региона.
По его словам, оба правонарушителя осознали, что создавали угрозу себе и другим участникам дорожного движения и пообещали, что такого больше не повторится.
ДТП с военными автобусами в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
12 января 2021, 06:29
 
ПроисшествияАвтоУфаРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала