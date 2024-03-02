В Уфе девушка, ехавшая на дрифтующей машине, заплатит штраф
Девушка, ехавшая на открытом окне дрифтующей машины в Уфе, заплатит штраф
© Кадр видео из соцсетейАвтомобиль с пассажиром, едущие с нарушением ПДД по городу Уфе
© Кадр видео из соцсетей
Автомобиль с пассажиром, едущие с нарушением ПДД по городу Уфе
УФА, 2 мар - РИА Новости. Девушка, ехавшая на открытом окне дрифтующей машины в Уфе, заплатит штраф, водитель тоже привлечён к ответственности, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена видеозапись, на которой водитель за рулем "Лады Приора", двигаясь по набережной реки Белой, нарушает правила дорожного движения.
"На кадрах видно, как водитель нарушает ПДД, умышленно пускает автомобиль в занос. В это время девушка-пассажир сидит в открытом окне машины. Водитель тем самым создавал аварийную ситуацию. Данные были переданы сотрудникам полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Уфе", - сообщил Севастьянов.
Он отметил, что специалисты установили личность водителя - им оказался 20-летний уфимец. "За совершенные правонарушения молодой человек был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки людей и части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Пассажирка также была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ за нарушение пассажиром транспортного средства правил дорожного движения", - пояснил начальник ГИБДД региона.
По его словам, оба правонарушителя осознали, что создавали угрозу себе и другим участникам дорожного движения и пообещали, что такого больше не повторится.