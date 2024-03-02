https://ria.ru/20240302/sholts-1930701913.html

Шольц отреагировал на разговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту

Шольц отреагировал на разговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту - РИА Новости, 02.03.2024

Шольц отреагировал на разговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Италию заявил, что своевременно разъяснит ситуацию с записью разговора военных бундесвера об атаке на Крымский... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:19

2024-03-02T15:19

2024-03-02T15:41

германия

в мире

олаф шольц

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Италию заявил, что своевременно разъяснит ситуацию с записью разговора военных бундесвера об атаке на Крымский мост, передает агентство DPA."Шольц пообещал оперативные разъяснения после российской публикации записи обсуждения поддержки Украины офицерами ВВС Германии", — говорится в публикации в соцсети X.Канцлер также подчеркнул, что этот инцидент расследуется "очень тщательно, интенсивно и быстро".В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.В свою очередь, в Министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости эту аудиозапись. В то же время на запрос новостного портала T-Online ведомство ответило, что немецкая контрразведка проверяет возможный перехват разговора офицеров. Позднее издание Welt сообщило, что запись распространяется среди рядовых служащих в бундесвере, и военные считают ее аутентичной. По информации газеты Bild, многое говорит о подлинности перехваченного разговора. При этом в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокировали ряд аккаунтов, распространявших запись.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Германии объяснений.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой — нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".

https://ria.ru/20240302/simonyan-1930619534.html

https://ria.ru/20240302/razgovor-1930669435.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-02T15:19 true PT16M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, в мире, олаф шольц