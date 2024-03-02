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"Психически больной": в Германии набросились на Шольца из-за беседы военных
"Психически больной": в Германии набросились на Шольца из-за беседы военных - РИА Новости, 02.03.2024
"Психически больной": в Германии набросились на Шольца из-за беседы военных
Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца ведет Германию к войне с Россией, так немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T02:23
2024-03-02T02:23
2024-03-02T07:38
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца ведет Германию к войне с Россией, так немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком прокомментировал в соцсети Х опубликованный ранее разговор немецких офицеров о возможной бомбардировке Керченского моста."Из-за Олафа Шольца Германия рискует быть втянутой в войну с Россией", — заявил Дотком.Предприниматель добавил, что согласно аудиозаписи, немецкие военные действительно планировали нападение на Крымский мост, стараясь остаться "незамеченными"."Психически больной", — написал он в адрес немецкого канцлера.Ранее в пятницу Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.В министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора немецких военных об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время в ответ на запрос новостного портала T-Online в ведомстве заявили, что контрразведка Германии проверяет информацию о возможном перехвате беседы. Таблоид Bild сообщил, что в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись беседы.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
2024-03-02T02:23
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Отрывок разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
Публикуем отрывок из аудиозаписи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Беседа шла на немецком языке, мы даем русский перевод субтитрами. В разговоре представители немецких ВВС обсуждают, сколько ракет Taurus понадобится для атаки по мосту и будет ли она результативной.
2024-03-02T02:23
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РИА Новости
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в мире, германия, россия, олаф шольц, украина, маргарита симоньян, великобритания
В мире, Германия, Россия, Олаф Шольц, Украина, Маргарита Симоньян, Великобритания
"Психически больной": в Германии набросились на Шольца из-за беседы военных
Немецкий бизнесмен Дотком: запись беседы военных говорит о безумии Шольца
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца ведет Германию к войне с Россией, так немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком прокомментировал в соцсети Х
опубликованный ранее разговор немецких офицеров о возможной бомбардировке Керченского моста.
"Из-за Олафа Шольца Германия рискует быть втянутой в войну с Россией", — заявил Дотком.
Предприниматель добавил, что согласно аудиозаписи, немецкие военные действительно планировали нападение на Крымский мост, стараясь остаться "незамеченными".
«
"Психически больной", — написал он в адрес немецкого канцлера.
Ранее в пятницу Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании
за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale
. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.
В министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора немецких военных об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время в ответ на запрос новостного портала T-Online в ведомстве заявили, что контрразведка Германии проверяет информацию о возможном перехвате беседы. Таблоид Bild сообщил, что в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись беседы.
Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту