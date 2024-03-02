https://ria.ru/20240302/serbiya-1930691688.html

Вучич заявил, что давление Запада на Сербию по санкциям усиливается

Вучич заявил, что давление Запада на Сербию по санкциям усиливается - РИА Новости, 02.03.2024

Вучич заявил, что давление Запада на Сербию по санкциям усиливается

Запад видит, что инициатива в конфликте на Украине у РФ, поэтому усиливает давление на Сербию по введению санкций против России и признанию независимости... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:16

2024-03-02T14:16

2024-03-02T14:16

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БЕЛГРАД, 2 мар – РИА Новости. Запад видит, что инициатива в конфликте на Украине у РФ, поэтому усиливает давление на Сербию по введению санкций против России и признанию независимости самопровозглашенного Косово, против сотрудничества с КНР и поддержки Белградом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявил президент Сербии Александр Вучич. "Факт в том, что дела на Украине не идут так легко и просто, как многие на Западе думали - в их пользу и против РФ, напротив, положение изменилось, и инициатива на фронте у россиян. Как это связано с Косово? Хотели мы или нет, а мы бы не хотели, но есть опасность, и это уже происходило в прошлом, если бы я был на месте (президента РФ Владимира – ред.) Путина, в интересах защиты своей страны, всегда мог бы указать на прецедент Косово, как это ранее несколько раз и делали. Если у вас могло быть Косово, скажут они западникам, то у нас могут быть некоторые другие территории, и даже намного чище, с проведенными референдумами и всем остальным. Поскольку это знают на Западе, они должны закрыть тему Косово как можно скорее, и давление на Сербию будет расти", - заявил президент Сербии в субботу в обращении к гражданам и добавил, что давления на косовоалбанские власти в Приштине при этом нет. На электронной доске в своей резиденции он написал главные цели западного давления на Белград: де-факто или де-юре признание независимости Косово, а также отречение от поддержки РС БиГ, введение санкций против РФ, согласованная деятельность против экономических интересов КНР. "А вы должны знать, что КНР уже сейчас дает 30% прямых иностранных инвестиций в нашей стране, ЕС понятно, значительно впереди с 64%. Что касается введения санкций против РФ, вы могли видеть, что каждый раз, когда готовится хоть одна декларация, о чем говорят сначала местные СМИ, передают региональные и международные, то они (Запад – ред.) выступают с заявлением, что Сербия понесет последствия из-за того, что не присоединится к санкциям против России", - указал Вучич. По его словам, этим объясняется и поддержка со стороны Запада сербской оппозиции в ходе прошедших выборов и после них, а также негативная кампания и нападки на сербские власти со стороны ряда СМИ и НКО. "Они на самом деле хотят возвращения старого режима, марионеточного, которым управляли, как куклами или дрессированными собачками, которые послушают все, что им скажут. Вы сами анализируйте, увидите, что политические акторы, которых некто хочет видеть у власти в наших городах и нашей стране, именно так себя ведут... Они бы сразу признали Косово и больше этого не скрывают, они за немедленное введение санкций против РФ и против жизненно важного сотрудничества с КНР, и они добровольно принимают то, что станут марионеточным режимом, а большинство в Сербии этого не приемлет, поэтому давление растет", - подчеркнул сербский лидер.

https://ria.ru/20240228/serbiya-1929990818.html

https://ria.ru/20240206/oppozitsiya-1925722692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, россия, косово, александр вучич, евросоюз