https://ria.ru/20240302/sbory-1930621569.html
Путин подписал указ о военных сборах в 2024 году
Путин подписал указ о военных сборах в 2024 году - РИА Новости, 02.03.2024
Путин подписал указ о военных сборах в 2024 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2024 году, соответствующий указ появился на сайте официального... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T01:11
2024-03-02T01:11
2024-03-02T05:52
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2024 году, соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.Как говорится в документе, россияне, пребывающие в запасе, подлежат призыву на военные сборы в Вооруженных силах, войсках Росгвардии, а также подразделениях МЧС.Правительству и региональным властям поручено обеспечить связанные с проведением сборов мероприятия.Ежегодное мероприятиеСборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно.Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.Порядок выплаты зарплаты призванным на сборыВо время прохождения сборов военнообязанным и, соответственно, его отсутствия на рабочем месте выплаты среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы предусмотрены законодательством независимо от того, является предприятие (учреждение) государственным либо частным.Расчет денежной компенсации учитывает время пребывания призванного на сборы в военкомате и в воинской части. Оно фиксируется в справке военкомата. Осуществление расходов, может производиться в соответствии с окладом по воинской должности, предусмотренной штатом части, и оклада по воинскому званию, среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы. Все причитающиеся деньги должны быть выплачены не позже даты убытия прошедших сборы граждан из воинской части.
https://ria.ru/20240301/vremyageroev-1930563164.html
https://ria.ru/20240301/peskov-1930460371.html
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Путин подписал указ о военных сборах в 2024 году
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы 2024 года
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2024 году, соответствующий указ
появился на сайте официального опубликования правовых актов.
Как говорится в документе, россияне, пребывающие в запасе, подлежат призыву на военные сборы в Вооруженных силах, войсках Росгвардии
, а также подразделениях МЧС
.
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Правительству и региональным властям поручено обеспечить связанные с проведением сборов мероприятия.
Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно.
Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.
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Порядок выплаты зарплаты призванным на сборы
Во время прохождения сборов военнообязанным и, соответственно, его отсутствия на рабочем месте выплаты среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы предусмотрены законодательством независимо от того, является предприятие (учреждение) государственным либо частным.
Расчет денежной компенсации учитывает время пребывания призванного на сборы в военкомате и в воинской части. Оно фиксируется в справке военкомата. Осуществление расходов, может производиться в соответствии с окладом по воинской должности, предусмотренной штатом части, и оклада по воинскому званию, среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы. Все причитающиеся деньги должны быть выплачены не позже даты убытия прошедших сборы граждан из воинской части.
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