https://ria.ru/20240302/sandu-1930662283.html

Санду заявила о шансе на воссоединение двух берегов Днестра

Санду заявила о шансе на воссоединение двух берегов Днестра - РИА Новости, 02.03.2024

Санду заявила о шансе на воссоединение двух берегов Днестра

Президент Молдавии Майя Санду в годовщину начала вооруженных столкновений на Днестре заявила, что начало переговоров о вступлении в ЕС — это отличная... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T11:13

2024-03-02T11:13

2024-03-02T19:58

в мире

молдавия

днестр

кишинев

майя санду

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg

КИШИНЕВ, 2 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в годовщину начала вооруженных столкновений на Днестре заявила, что начало переговоров о вступлении в ЕС — это отличная возможность, чтобы объединить два берега Днестра ради общего благополучного будущего.Власти Молдавии в субботу возложили цветы к памятнику Скорбящей Матери в честь тех, кто погиб в приднестровском конфликте. В мероприятии приняли участие президент Майя Санду, а также члены правительства и парламента."Молдавия стоит на распутье, решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС дает исторический шанс для нашей страны, чтобы объединить нас вокруг проекта, который приведет к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все усилия для мирного воссоединения страны", — сказала Санду.Она поблагодарила военных и сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивают мир и спокойствие в Молдавии. "Сохраняя память о конфликте на Днестре, мы обещаем не допустить повторения подобных трагедий. Даже если еще есть силы, которые пытаются насадить разлад между нами, хочу сказать, что у них это не получится. Людям на обоих берегах Днестра нечего делить, люди больше всего ценят мир и свободу", — подчеркнула президент. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Молдавии 2 марта отмечают День памяти всех павших в конфликте на Днестре.Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005-го ведет с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20240301/gagauziya-1930460576.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

молдавия

днестр

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, днестр, кишинев, майя санду, евросоюз