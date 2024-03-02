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Санду заявила о шансе на воссоединение двух берегов Днестра - РИА Новости, 02.03.2024
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11:13 02.03.2024 (обновлено: 19:58 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/sandu-1930662283.html
Санду заявила о шансе на воссоединение двух берегов Днестра
Санду заявила о шансе на воссоединение двух берегов Днестра - РИА Новости, 02.03.2024
Санду заявила о шансе на воссоединение двух берегов Днестра
Президент Молдавии Майя Санду в годовщину начала вооруженных столкновений на Днестре заявила, что начало переговоров о вступлении в ЕС — это отличная... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T11:13
2024-03-02T19:58
в мире
молдавия
днестр
кишинев
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 2 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в годовщину начала вооруженных столкновений на Днестре заявила, что начало переговоров о вступлении в ЕС — это отличная возможность, чтобы объединить два берега Днестра ради общего благополучного будущего.Власти Молдавии в субботу возложили цветы к памятнику Скорбящей Матери в честь тех, кто погиб в приднестровском конфликте. В мероприятии приняли участие президент Майя Санду, а также члены правительства и парламента."Молдавия стоит на распутье, решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС дает исторический шанс для нашей страны, чтобы объединить нас вокруг проекта, который приведет к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все усилия для мирного воссоединения страны", — сказала Санду.Она поблагодарила военных и сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивают мир и спокойствие в Молдавии. "Сохраняя память о конфликте на Днестре, мы обещаем не допустить повторения подобных трагедий. Даже если еще есть силы, которые пытаются насадить разлад между нами, хочу сказать, что у них это не получится. Людям на обоих берегах Днестра нечего делить, люди больше всего ценят мир и свободу", — подчеркнула президент. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Молдавии 2 марта отмечают День памяти всех павших в конфликте на Днестре.Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005-го ведет с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20240301/gagauziya-1930460576.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, молдавия, днестр, кишинев, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Днестр, Кишинев, Майя Санду, Евросоюз
Санду заявила о шансе на воссоединение двух берегов Днестра

Санду заявила, что у Кишинева и Тирасполя появился шанс на воссоединение

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в годовщину начала вооруженных столкновений на Днестре заявила, что начало переговоров о вступлении в ЕС — это отличная возможность, чтобы объединить два берега Днестра ради общего благополучного будущего.
Власти Молдавии в субботу возложили цветы к памятнику Скорбящей Матери в честь тех, кто погиб в приднестровском конфликте. В мероприятии приняли участие президент Майя Санду, а также члены правительства и парламента.
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"Молдавия стоит на распутье, решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС дает исторический шанс для нашей страны, чтобы объединить нас вокруг проекта, который приведет к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все усилия для мирного воссоединения страны", — сказала Санду.
Она поблагодарила военных и сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивают мир и спокойствие в Молдавии.
"Сохраняя память о конфликте на Днестре, мы обещаем не допустить повторения подобных трагедий. Даже если еще есть силы, которые пытаются насадить разлад между нами, хочу сказать, что у них это не получится. Людям на обоих берегах Днестра нечего делить, люди больше всего ценят мир и свободу", — подчеркнула президент.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Молдавии 2 марта отмечают День памяти всех павших в конфликте на Днестре.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005-го ведет с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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