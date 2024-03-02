Минфин не получал запрос о допфинансировании отечественных самолетов
Минфин не получал запрос о допфинансировании самолетов МС-21 и SJ-100
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вопрос о необходимости выделения дополнительного финансирования для ряда отечественных самолетов, сроки поставок которых изменились, в Минфин России не поступал, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Вопрос о необходимости выделения дополнительного финансирования в адрес Минфина России не поступал", - ответили в министерстве на вопрос, увеличится ли финансирование проектов в связи с переносом сроков поставок.
В четверг глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о переносе поставок МС-21 на 2025 год, а, возможно, даже и на 2026 год. По актуализированной ОАК информации, начало поставок SJ-100 - 2026 год, МС-21 - 2025 год. Изначально по ним заявлялись сроки - конец 2023 года и конец 2024 года соответственно. Однако в корпорации подчеркивают, что, по сути, речь идет о возвращении к первоначальным срокам программ импортозамещения, а не о сдвиге.
В ОАК также рассказали о пассажирском самолете Ил-114-300: сертификат типа по нему планируется получить в первой половине 2024 года, а начать поставки - в 2026 году.
При этом в Минпромторге сообщили, что сдвиг серийных поставок российских самолетов SJ-100 и МС-21 не повлияет на общий план по выпуску 600 лайнеров в РФ до 2030 года, будет обеспечен "догоночный график".