https://ria.ru/20240302/samolety-1930641045.html

Минфин не получал запрос о допфинансировании отечественных самолетов

Минфин не получал запрос о допфинансировании отечественных самолетов - РИА Новости, 02.03.2024

Минфин не получал запрос о допфинансировании отечественных самолетов

Вопрос о необходимости выделения дополнительного финансирования для ряда отечественных самолетов, сроки поставок которых изменились, в Минфин России не... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T08:37

2024-03-02T08:37

2024-03-02T08:37

экономика

россия

сергей чемезов

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство финансов рф (минфин россии)

ростех

мс-21

sj-100

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вопрос о необходимости выделения дополнительного финансирования для ряда отечественных самолетов, сроки поставок которых изменились, в Минфин России не поступал, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Вопрос о необходимости выделения дополнительного финансирования в адрес Минфина России не поступал", - ответили в министерстве на вопрос, увеличится ли финансирование проектов в связи с переносом сроков поставок. В четверг глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о переносе поставок МС-21 на 2025 год, а, возможно, даже и на 2026 год. По актуализированной ОАК информации, начало поставок SJ-100 - 2026 год, МС-21 - 2025 год. Изначально по ним заявлялись сроки - конец 2023 года и конец 2024 года соответственно. Однако в корпорации подчеркивают, что, по сути, речь идет о возвращении к первоначальным срокам программ импортозамещения, а не о сдвиге. В ОАК также рассказали о пассажирском самолете Ил-114-300: сертификат типа по нему планируется получить в первой половине 2024 года, а начать поставки - в 2026 году. При этом в Минпромторге сообщили, что сдвиг серийных поставок российских самолетов SJ-100 и МС-21 не повлияет на общий план по выпуску 600 лайнеров в РФ до 2030 года, будет обеспечен "догоночный график".

https://ria.ru/20240229/samolety-1930242378.html

https://ria.ru/20231016/sotrudnichestvo-1902976758.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сергей чемезов, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство финансов рф (минфин россии), ростех, мс-21, sj-100, ил-114-300