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Минфин не получал запрос о допфинансировании отечественных самолетов - РИА Новости, 02.03.2024
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08:37 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/samolety-1930641045.html
Минфин не получал запрос о допфинансировании отечественных самолетов
Минфин не получал запрос о допфинансировании отечественных самолетов - РИА Новости, 02.03.2024
Минфин не получал запрос о допфинансировании отечественных самолетов
Вопрос о необходимости выделения дополнительного финансирования для ряда отечественных самолетов, сроки поставок которых изменились, в Минфин России не... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T08:37
2024-03-02T08:37
экономика
россия
сергей чемезов
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство финансов рф (минфин россии)
ростех
мс-21
sj-100
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вопрос о необходимости выделения дополнительного финансирования для ряда отечественных самолетов, сроки поставок которых изменились, в Минфин России не поступал, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Вопрос о необходимости выделения дополнительного финансирования в адрес Минфина России не поступал", - ответили в министерстве на вопрос, увеличится ли финансирование проектов в связи с переносом сроков поставок. В четверг глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о переносе поставок МС-21 на 2025 год, а, возможно, даже и на 2026 год. По актуализированной ОАК информации, начало поставок SJ-100 - 2026 год, МС-21 - 2025 год. Изначально по ним заявлялись сроки - конец 2023 года и конец 2024 года соответственно. Однако в корпорации подчеркивают, что, по сути, речь идет о возвращении к первоначальным срокам программ импортозамещения, а не о сдвиге. В ОАК также рассказали о пассажирском самолете Ил-114-300: сертификат типа по нему планируется получить в первой половине 2024 года, а начать поставки - в 2026 году. При этом в Минпромторге сообщили, что сдвиг серийных поставок российских самолетов SJ-100 и МС-21 не повлияет на общий план по выпуску 600 лайнеров в РФ до 2030 года, будет обеспечен "догоночный график".
https://ria.ru/20240229/samolety-1930242378.html
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экономика, россия, сергей чемезов, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство финансов рф (минфин россии), ростех, мс-21, sj-100, ил-114-300
Экономика, Россия, Сергей Чемезов, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Министерство финансов РФ (Минфин России), Ростех, МС-21, SJ-100, Ил-114-300
Минфин не получал запрос о допфинансировании отечественных самолетов

Минфин не получал запрос о допфинансировании самолетов МС-21 и SJ-100

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вопрос о необходимости выделения дополнительного финансирования для ряда отечественных самолетов, сроки поставок которых изменились, в Минфин России не поступал, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Вопрос о необходимости выделения дополнительного финансирования в адрес Минфина России не поступал", - ответили в министерстве на вопрос, увеличится ли финансирование проектов в связи с переносом сроков поставок.
Самолёт - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Отечественный авиапарк надо пополнять российскими самолетами, заявил Путин
29 февраля, 14:07
В четверг глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о переносе поставок МС-21 на 2025 год, а, возможно, даже и на 2026 год. По актуализированной ОАК информации, начало поставок SJ-100 - 2026 год, МС-21 - 2025 год. Изначально по ним заявлялись сроки - конец 2023 года и конец 2024 года соответственно. Однако в корпорации подчеркивают, что, по сути, речь идет о возвращении к первоначальным срокам программ импортозамещения, а не о сдвиге.
В ОАК также рассказали о пассажирском самолете Ил-114-300: сертификат типа по нему планируется получить в первой половине 2024 года, а начать поставки - в 2026 году.
При этом в Минпромторге сообщили, что сдвиг серийных поставок российских самолетов SJ-100 и МС-21 не повлияет на общий план по выпуску 600 лайнеров в РФ до 2030 года, будет обеспечен "догоночный график".
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в авиастроении
16 октября 2023, 07:43
 
ЭкономикаРоссияСергей ЧемезовОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Министерство финансов РФ (Минфин России)РостехМС-21SJ-100Ил-114-300
 
 
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