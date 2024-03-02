https://ria.ru/20240302/rybaki-1930694422.html
В Новгородской области двое рыбаков утонули в озере
В Новгородской области двое рыбаков утонули в озере - РИА Новости, 02.03.2024
В Новгородской области двое рыбаков утонули в озере
Двое рыбаков утонули в озере Ильмень в Новгородской области, обстоятельства их смерти устанавливаются, сообщает пресс-служба СУСК региона. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:31
2024-03-02T14:31
2024-03-02T14:35
происшествия
новгородская область
новгородский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Двое рыбаков утонули в озере Ильмень в Новгородской области, обстоятельства их смерти устанавливаются, сообщает пресс-служба СУСК региона. Предварительно установлено, что 1 марта двое мужчин около 16 часов уехали на рыбалку на мотособаке из деревни Наволок Новгородского района на озеро Ильмень и не вернулись. На поиски в субботу на озеро выехали водолазы и сотрудники МЧС региона. В 10.40 они нашли тела погибших мужчин в полынье. "Новгородским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новгородской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин, утонувших в озере Ильмень", - говорится в сообщении СУСК. МЧС региона напоминает, что выход на лед запрещен практически во всех районах региона, в том числе в Новгородском.
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происшествия, новгородская область, новгородский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Новгородский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Новгородской области двое рыбаков утонули в озере
В Новгородской области двое рыбаков утонули в озере Ильмень