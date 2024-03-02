https://ria.ru/20240302/rybaki-1930694422.html

В Новгородской области двое рыбаков утонули в озере

В Новгородской области двое рыбаков утонули в озере - РИА Новости, 02.03.2024

В Новгородской области двое рыбаков утонули в озере

Двое рыбаков утонули в озере Ильмень в Новгородской области, обстоятельства их смерти устанавливаются, сообщает пресс-служба СУСК региона. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:31

2024-03-02T14:31

2024-03-02T14:35

происшествия

новгородская область

новгородский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Двое рыбаков утонули в озере Ильмень в Новгородской области, обстоятельства их смерти устанавливаются, сообщает пресс-служба СУСК региона. Предварительно установлено, что 1 марта двое мужчин около 16 часов уехали на рыбалку на мотособаке из деревни Наволок Новгородского района на озеро Ильмень и не вернулись. На поиски в субботу на озеро выехали водолазы и сотрудники МЧС региона. В 10.40 они нашли тела погибших мужчин в полынье. "Новгородским межрай­онным следственным от­делом следственного у­правления СК России п­о Новгородской области пр­оводится доследственн­ая проверка по факту ­обнаружения тел двух мужчин, утонувших в озере Ильмень", - говорится в сообщении СУСК. МЧС региона напоминает, что выход на лед запрещен практически во всех районах региона, в том числе в Новгородском.

https://ria.ru/20240218/rybaki-1928022520.html

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происшествия, новгородская область, новгородский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)