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Ничего похожего у других нет. В Британии шокированы супероружием Путина - РИА Новости, 02.03.2024
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16:20 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/rossiya-1930712470.html
Ничего похожего у других нет. В Британии шокированы супероружием Путина
Ничего похожего у других нет. В Британии шокированы супероружием Путина - РИА Новости, 02.03.2024
Ничего похожего у других нет. В Британии шокированы супероружием Путина
Российский ракетный комплекс Сармат может поражать несколько целей одновременно на территории потенциального противника, пишет Express. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:20
2024-03-02T16:20
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский ракетный комплекс Сармат может поражать несколько целей одновременно на территории потенциального противника, пишет Express.&quot;Имея ошеломляющие 116 футов в длину (35 метров), &quot;Сатана-II&quot; (по классификации НАТО. — Прим. ред.) весит 220 тонн и представляет собой несколько установок с независимым наведением. Это позволяет поразить несколько целей одновременно&quot;, — отмечается в публикации.По данным Центра стратегических и международных исследований США, ракетный комплекс способен преодолевать расстояния от 6200 до 11 180 миль (от 10 до 18 тысяч километров), то есть покрывает всю территорию Европы и большую часть Соединенных Штатов."Ракета не похожа ни на одну другую, принадлежащую мировым сверхдержавам, и все ее части производятся независимо. &lt;…&gt; Она способна устроить конец света", — резюмируется в публикации.Президент Владимир Путин в четверг в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что Россия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новые тяжелые МБР "Сармат"."Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Он заменит в РВСН стоящие на вооружении установки "Воевода".
https://ria.ru/20230901/manevr-1893760063.html
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Политика, США, Европа, Россия, Владимир Путин, НАТО
Ничего похожего у других нет. В Британии шокированы супероружием Путина

Express: ракета "Сармат" может стереть с лица Земли несколько целей одновременно

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗагрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний
Загрузка баллистической ракеты Сармат перед пуском во время испытаний
© Министерство обороны РФ
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Загрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский ракетный комплекс Сармат может поражать несколько целей одновременно на территории потенциального противника, пишет Express.
«

"Имея ошеломляющие 116 футов в длину (35 метров), "Сатана-II" (по классификации НАТО. — Прим. ред.) весит 220 тонн и представляет собой несколько установок с независимым наведением. Это позволяет поразить несколько целей одновременно", — отмечается в публикации.

По данным Центра стратегических и международных исследований США, ракетный комплекс способен преодолевать расстояния от 6200 до 11 180 миль (от 10 до 18 тысяч километров), то есть покрывает всю территорию Европы и большую часть Соединенных Штатов.
"Ракета не похожа ни на одну другую, принадлежащую мировым сверхдержавам, и все ее части производятся независимо. <…> Она способна устроить конец света", — резюмируется в публикации.
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