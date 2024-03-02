https://ria.ru/20240302/rossiya-1930712470.html

Ничего похожего у других нет. В Британии шокированы супероружием Путина

Ничего похожего у других нет. В Британии шокированы супероружием Путина - РИА Новости, 02.03.2024

Ничего похожего у других нет. В Британии шокированы супероружием Путина

Российский ракетный комплекс Сармат может поражать несколько целей одновременно на территории потенциального противника, пишет Express. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:20

2024-03-02T16:20

2024-03-02T16:20

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский ракетный комплекс Сармат может поражать несколько целей одновременно на территории потенциального противника, пишет Express."Имея ошеломляющие 116 футов в длину (35 метров), "Сатана-II" (по классификации НАТО. — Прим. ред.) весит 220 тонн и представляет собой несколько установок с независимым наведением. Это позволяет поразить несколько целей одновременно", — отмечается в публикации.По данным Центра стратегических и международных исследований США, ракетный комплекс способен преодолевать расстояния от 6200 до 11 180 миль (от 10 до 18 тысяч километров), то есть покрывает всю территорию Европы и большую часть Соединенных Штатов."Ракета не похожа ни на одну другую, принадлежащую мировым сверхдержавам, и все ее части производятся независимо. <…> Она способна устроить конец света", — резюмируется в публикации.Президент Владимир Путин в четверг в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что Россия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новые тяжелые МБР "Сармат"."Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Он заменит в РВСН стоящие на вооружении установки "Воевода".

https://ria.ru/20230901/manevr-1893760063.html

https://ria.ru/20240126/sarmat-1923658787.html

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политика, сша, европа, россия, владимир путин, нато