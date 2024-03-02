Ничего похожего у других нет. В Британии шокированы супероружием Путина
Express: ракета "Сармат" может стереть с лица Земли несколько целей одновременно
© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗагрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний
© Министерство обороны РФ
Загрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский ракетный комплекс Сармат может поражать несколько целей одновременно на территории потенциального противника, пишет Express.
«
"Имея ошеломляющие 116 футов в длину (35 метров), "Сатана-II" (по классификации НАТО. — Прим. ред.) весит 220 тонн и представляет собой несколько установок с независимым наведением. Это позволяет поразить несколько целей одновременно", — отмечается в публикации.
По данным Центра стратегических и международных исследований США, ракетный комплекс способен преодолевать расстояния от 6200 до 11 180 миль (от 10 до 18 тысяч километров), то есть покрывает всю территорию Европы и большую часть Соединенных Штатов.
"Ракета не похожа ни на одну другую, принадлежащую мировым сверхдержавам, и все ее части производятся независимо. <…> Она способна устроить конец света", — резюмируется в публикации.
Президент Владимир Путин в четверг в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что Россия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новые тяжелые МБР "Сармат".
"Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Он заменит в РВСН стоящие на вооружении установки "Воевода".