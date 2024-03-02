https://ria.ru/20240302/rosatom-1930680042.html
В "Росатоме" рассказали о ходе работ на АЭС "Руппур" в Бангладеш
В "Росатоме" рассказали о ходе работ на АЭС "Руппур" в Бангладеш - РИА Новости, 02.03.2024
В "Росатоме" рассказали о ходе работ на АЭС "Руппур" в Бангладеш
"Росатом" рассчитывает в декабре нынешнего года произвести пуск реактора (физический пуск) первого энергоблока строящейся с участием России АЭС "Руппур" в... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:09
2024-03-02T13:09
2024-03-02T13:33
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. "Росатом" рассчитывает в декабре нынешнего года произвести пуск реактора (физический пуск) первого энергоблока строящейся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Бангладеш... Завезли топливо (для реактора первого энергоблока). Надеюсь, что в этом году в декабре будет физпуск", - сказал Лихачев, выступая с лекцией на Всемирном фестивале молодежи.Так называемый этап физического пуска энергоблока АЭС начинается с загрузки ядерного топлива в реактор. Затем, после ряда технологических операций, которые займут определенный период времени, обусловленный необходимостью соблюдения всех требований надежности и безопасности реакторной установки, следует собственно физический пуск - начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки постепенно повышают. Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет впервые вырабатывать электричество и выдавать его в сеть.Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/aes-1930397192.html
https://ria.ru/20240228/aes-1929995934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бангладеш, в мире, россия, дакка (город), владимир путин, алексей лихачев, аэс руппур, нововоронежская аэс
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бангладеш, В мире, Россия, Дакка (город), Владимир Путин, Алексей Лихачев, АЭС Руппур, Нововоронежская АЭС
В "Росатоме" рассказали о ходе работ на АЭС "Руппур" в Бангладеш
"Росатом" хочет запустить реактор первого энергоблока АЭС "Руппур" в декабре
СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. "Росатом" рассчитывает в декабре нынешнего года произвести пуск реактора (физический пуск) первого энергоблока строящейся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Бангладеш... Завезли топливо (для реактора первого энергоблока). Надеюсь, что в этом году в декабре будет физпуск", - сказал Лихачев, выступая с лекцией на Всемирном фестивале молодежи.
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Так называемый этап физического пуска энергоблока АЭС начинается с загрузки ядерного топлива в реактор. Затем, после ряда технологических операций, которые займут определенный период времени, обусловленный необходимостью соблюдения всех требований надежности и безопасности реакторной установки, следует собственно физический пуск - начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки постепенно повышают. Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет впервые вырабатывать электричество и выдавать его в сеть.
Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки
. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС
. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Лихачев рассказал об интересе ЮАР к плавучим АЭС от "Росатома"