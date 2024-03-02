https://ria.ru/20240302/rebenok-1930777289.html

В Новосибирске ребенок двое суток просидел в квартире без еды

В Новосибирске ребенок двое суток просидел в квартире без еды - РИА Новости, 02.03.2024

В Новосибирске ребенок двое суток просидел в квартире без еды

Восьмилетний ребенок в Новосибирске двое суток просидел в запертой квартире один без еды, проводится доследственная проверка, сообщают спасательная служба и... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T23:45

2024-03-02T23:45

2024-03-02T23:45

происшествия

россия

новосибирск

новосибирская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595736823_0:88:3328:1960_1920x0_80_0_0_483953d61d2d6f8e05ee28e475b0857d.jpg

НОВОСИБИРСК, 2 мар - РИА Новости. Восьмилетний ребенок в Новосибирске двое суток просидел в запертой квартире один без еды, проводится доследственная проверка, сообщают спасательная служба и СУСК по Новосибирской области. "На телефон оперативного дежурного МАСС (муниципальной аварийно-спасательной службы - ред.) поступила информация о том, что по улице Сиреневая в квартире заперт ребенок и зовет на помощь. Со слов ребенка, в квартире он находится один двое суток и сильно хочет кушать, где его родители он не знает. Спасатели МАСС при помощи альпснаряжения проникли в квартиру, где находился ребенок 2015 года рождения. Ребенку была оказана психологическая помощь", - сообщает МАСС. По факту произошедшего следователи СК организовали доследственную проверку о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. "В ходе проверки было установлено, что 29 февраля 2024 года мать оставила ребенка в одной из квартир в Советском районе города Новосибирска без присмотра и пищи. В настоящий момент ребенок помещен в центр временного содержания несовершеннолетних. Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в данной семье", - говорится в сообщении. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и представить доклад о ходе расследования, сообщает СК РФ. Свою проверку организации работы органов системы профилактики по выявлению семейного неблагополучия и предупреждению нарушения прав несовершеннолетних организовала и прокуратура.

https://ria.ru/20240217/pokushenie-1927929555.html

https://ria.ru/20240129/rebenok-1924170274.html

россия

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)