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В Новосибирске ребенок двое суток просидел в квартире без еды - РИА Новости, 02.03.2024
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23:45 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/rebenok-1930777289.html
В Новосибирске ребенок двое суток просидел в квартире без еды
В Новосибирске ребенок двое суток просидел в квартире без еды - РИА Новости, 02.03.2024
В Новосибирске ребенок двое суток просидел в квартире без еды
Восьмилетний ребенок в Новосибирске двое суток просидел в запертой квартире один без еды, проводится доследственная проверка, сообщают спасательная служба и... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T23:45
2024-03-02T23:45
происшествия
россия
новосибирск
новосибирская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 2 мар - РИА Новости. Восьмилетний ребенок в Новосибирске двое суток просидел в запертой квартире один без еды, проводится доследственная проверка, сообщают спасательная служба и СУСК по Новосибирской области. "На телефон оперативного дежурного МАСС (муниципальной аварийно-спасательной службы - ред.) поступила информация о том, что по улице Сиреневая в квартире заперт ребенок и зовет на помощь. Со слов ребенка, в квартире он находится один двое суток и сильно хочет кушать, где его родители он не знает. Спасатели МАСС при помощи альпснаряжения проникли в квартиру, где находился ребенок 2015 года рождения. Ребенку была оказана психологическая помощь", - сообщает МАСС. По факту произошедшего следователи СК организовали доследственную проверку о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. "В ходе проверки было установлено, что 29 февраля 2024 года мать оставила ребенка в одной из квартир в Советском районе города Новосибирска без присмотра и пищи. В настоящий момент ребенок помещен в центр временного содержания несовершеннолетних. Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в данной семье", - говорится в сообщении. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и представить доклад о ходе расследования, сообщает СК РФ. Свою проверку организации работы органов системы профилактики по выявлению семейного неблагополучия и предупреждению нарушения прав несовершеннолетних организовала и прокуратура.
https://ria.ru/20240217/pokushenie-1927929555.html
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происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске ребенок двое суток просидел в квартире без еды

В Новосибирске 8-летний ребенок двое суток просидел в запертой квартире без еды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Человек заходит в здание Следственного комитета РФ . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 2 мар - РИА Новости. Восьмилетний ребенок в Новосибирске двое суток просидел в запертой квартире один без еды, проводится доследственная проверка, сообщают спасательная служба и СУСК по Новосибирской области.
«
"На телефон оперативного дежурного МАСС (муниципальной аварийно-спасательной службы - ред.) поступила информация о том, что по улице Сиреневая в квартире заперт ребенок и зовет на помощь. Со слов ребенка, в квартире он находится один двое суток и сильно хочет кушать, где его родители он не знает. Спасатели МАСС при помощи альпснаряжения проникли в квартиру, где находился ребенок 2015 года рождения. Ребенку была оказана психологическая помощь", - сообщает МАСС.
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По факту произошедшего следователи СК организовали доследственную проверку о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
«
"В ходе проверки было установлено, что 29 февраля 2024 года мать оставила ребенка в одной из квартир в Советском районе города Новосибирска без присмотра и пищи. В настоящий момент ребенок помещен в центр временного содержания несовершеннолетних. Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в данной семье", - говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и представить доклад о ходе расследования, сообщает СК РФ.
Свою проверку организации работы органов системы профилактики по выявлению семейного неблагополучия и предупреждению нарушения прав несовершеннолетних организовала и прокуратура.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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ПроисшествияРоссияНовосибирскНовосибирская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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