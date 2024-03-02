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В Бурятии грузовой поезд сбил трехлетнего ребенка - РИА Новости, 02.03.2024
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07:32 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/rebenok-1930637068.html
В Бурятии грузовой поезд сбил трехлетнего ребенка
В Бурятии грузовой поезд сбил трехлетнего ребенка - РИА Новости, 02.03.2024
В Бурятии грузовой поезд сбил трехлетнего ребенка
В Бурятии на станции Танхой Кабанского района грузовой поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T07:32
2024-03-02T07:32
кабанский район
происшествия
россия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 2 мар - РИА Новости. В Бурятии на станции Танхой Кабанского района грузовой поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ. "Предварительно установлено, что 2 марта 2023 года на станции Танхой в Кабанском районе Республики Бурятия поездом смертельно травмирован малолетний ребенок. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Кабанского района Бурятии, ребенок переходил железную дорогу вместе с бабушкой, она жива. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Транспортная прокуратура по факту происшествия начала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240114/poezd-1921221720.html
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кабанский район
россия
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кабанский район, происшествия, россия, республика бурятия
Кабанский район, Происшествия, Россия, Республика Бурятия
В Бурятии грузовой поезд сбил трехлетнего ребенка

На станции Танхой Кабанского района в Бурятии поезд сбил трехлетнего ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УЛАН-УДЭ, 2 мар - РИА Новости. В Бурятии на станции Танхой Кабанского района грузовой поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.
«
"Предварительно установлено, что 2 марта 2023 года на станции Танхой в Кабанском районе Республики Бурятия поездом смертельно травмирован малолетний ребенок. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
В Москве поезд насмерть сбил двух человек
14 января, 00:28
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Кабанского района Бурятии, ребенок переходил железную дорогу вместе с бабушкой, она жива.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Транспортная прокуратура по факту происшествия начала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Место происшествия, где в результате наезда грузового поезда погиб подросток Дербенте. 7 ноября 2023
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Кабанский районПроисшествияРоссияРеспублика Бурятия
 
 
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