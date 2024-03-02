https://ria.ru/20240302/rebenok-1930637068.html

В Бурятии грузовой поезд сбил трехлетнего ребенка

В Бурятии грузовой поезд сбил трехлетнего ребенка - РИА Новости, 02.03.2024

В Бурятии грузовой поезд сбил трехлетнего ребенка

В Бурятии на станции Танхой Кабанского района грузовой поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T07:32

2024-03-02T07:32

2024-03-02T07:32

кабанский район

происшествия

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 2 мар - РИА Новости. В Бурятии на станции Танхой Кабанского района грузовой поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ. "Предварительно установлено, что 2 марта 2023 года на станции Танхой в Кабанском районе Республики Бурятия поездом смертельно травмирован малолетний ребенок. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Кабанского района Бурятии, ребенок переходил железную дорогу вместе с бабушкой, она жива. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Транспортная прокуратура по факту происшествия начала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20240114/poezd-1921221720.html

https://ria.ru/20231107/poezd-1908005812.html

кабанский район

россия

республика бурятия

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кабанский район, происшествия, россия, республика бурятия