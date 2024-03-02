https://ria.ru/20240302/rabotino-1930622041.html
Рогов назвал потери ВСУ в Работино огромными
Рогов назвал потери ВСУ в Работино огромными - РИА Новости, 02.03.2024
Рогов назвал потери ВСУ в Работино огромными
Украинские войска несут огромные потери в селе Работино и на подступах к нему на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T01:21
2024-03-02T01:21
2024-03-02T06:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска несут огромные потери в селе Работино и на подступах к нему на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Минобороны сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день рассказал, что российские военные закрепились в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центральная часть находится в серой зоне."ВСУ несут огромные потери в Работино и на подступах к нему, как в личном составе, так и технике. Их командование с маниакальной одержимостью отдало приказ любой ценной держать позиции в Работино", - сказал Рогов.По его словам, за все попытки ВСУ атаковать российские позиции "разбиваются о нашу оборону и уничтожаются нашим огнем".Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240301/avdeevka-1930381373.html
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в мире, работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Работино, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов назвал потери ВСУ в Работино огромными
Рогов: ВСУ несут огромные потери в селе Работино и на подступах к нему
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска несут огромные потери в селе Работино и на подступах к нему на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Минобороны сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день рассказал, что российские военные закрепились в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центральная часть находится в серой зоне.
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"ВСУ
несут огромные потери в Работино и на подступах к нему, как в личном составе, так и технике. Их командование с маниакальной одержимостью отдало приказ любой ценной держать позиции в Работино", - сказал Рогов.
По его словам, за все попытки ВСУ атаковать российские позиции "разбиваются о нашу оборону и уничтожаются нашим огнем".
Работино — село на линии фронта в Запорожской области
. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина
ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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