https://ria.ru/20240302/pvo-1930755246.html

Италия хочет вывезти из Словакии свою систему ПВО

Италия хочет вывезти из Словакии свою систему ПВО - РИА Новости, 02.03.2024

Италия хочет вывезти из Словакии свою систему ПВО

Итальянское правительство намерено отозвать из Словакии систему ПВО среднего радиуса действия SAMP/T, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T21:13

2024-03-02T21:13

2024-03-02T22:54

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словакия

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БРАТИСЛАВА, 2 мар — РИА Новости. Итальянское правительство намерено отозвать из Словакии систему ПВО среднего радиуса действия SAMP/T, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Я получил от итальянского правительства уведомление, что из Словакии будет отозвана итальянская система противовоздушной обороны, которую они нам одалживали на год, потому что она нужна им в другом месте", — сказал он в видеообращении в соцсети Facebook*.Фицо подчеркнул, что предыдущее правительство Словакии подарило Украине работоспособную российскую систему ПВО С-300. Затем в стране "на миг" появились американские ЗРК Patriot, "но и они ушли, а теперь уйдут и итальянские"."А я спрашиваю: господи, кто будет охранять наши АЭС и другие стратегические цели?" — возмутился премьер.В апреле 2023 года сообщалось, что размещенная в Словакии система ПВО среднего радиуса действия SAMP/T, известная также под названием Mamba, приведена в полную боевую готовность. Уточнялось, что вооружение размещено "исключительно в целях коллективной самообороны" в рамках НАТО и призвано защищать инфраструктурные и военные объекты.В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023-го Братислава также завершила отправку Киеву истребителей МиГ-29. Глава крупной партии Smer, нынешний премьер-министр Словакии Фицо критиковал власти за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему С-300. Он заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240302/slovakiya-1930691244.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, украина, италия, роберт фицо, зрк с-300, миг-29, нато