https://ria.ru/20240302/pvo-1930684114.html

ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow

ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости, 02.03.2024

ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских ракет Storm Shadow, семь снарядов РСЗО HIMARS и 107 беспилотников, сообщили в субботу в... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:30

2024-03-02T13:30

2024-03-02T13:40

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских ракет Storm Shadow, семь снарядов РСЗО HIMARS и 107 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито пять крылатых ракет "Storm Shadow", а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 107 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской области.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую сила и технику ВСУ в 112 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13969 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8259 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19257 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240302/vsu-1930672760.html

https://ria.ru/20240302/goroda-1930643924.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия