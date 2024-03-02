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ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости, 02.03.2024
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13:30 02.03.2024 (обновлено: 13:40 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/pvo-1930684114.html
ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow
ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости, 02.03.2024
ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских ракет Storm Shadow, семь снарядов РСЗО HIMARS и 107 беспилотников, сообщили в субботу в... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:30
2024-03-02T13:40
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских ракет Storm Shadow, семь снарядов РСЗО HIMARS и 107 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито пять крылатых ракет "Storm Shadow", а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 107 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской области.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую сила и технику ВСУ в 112 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13969 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8259 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19257 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240302/vsu-1930672760.html
https://ria.ru/20240302/goroda-1930643924.html
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow

Минобороны: ПВО за сутки сбила пять крылатых ракет Storm Shadow

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских ракет Storm Shadow, семь снарядов РСЗО HIMARS и 107 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито пять крылатых ракет "Storm Shadow", а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
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Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 107 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской области.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую сила и технику ВСУ в 112 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13969 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8259 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19257 единиц специальной военной автомобильной техники.
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