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"Не Джо с амнезией". Экс-агент ЦРУ резко обратился к НАТО после слов Путина
"Не Джо с амнезией". Экс-агент ЦРУ резко обратился к НАТО после слов Путина - РИА Новости, 02.03.2024
"Не Джо с амнезией". Экс-агент ЦРУ резко обратился к НАТО после слов Путина
Представители стран НАТО должны прислушаться к тому, что сказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, заявил бывший аналитик... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T22:44
2024-03-02T22:44
2024-03-02T22:44
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Представители стран НАТО должны прислушаться к тому, что сказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Обратите внимание на то, что говорил Путин. Он не несет чушь, это не (президент США Джо. — Прим. ред.) Байден. Он не забывает, где был вчера. Каждое слово, которое он произносит, имеет глубокий смысл. Если Путин что-то говорит, это точно не блеф, он не игрок в покер", — отметил эксперт.Джонсон напомнил, что российский лидер не раз предупреждал Запад об опасности военного освоения Украины. США и ЕС проигнорировали сказанное, и теперь демилитаризуется не только Украина, но и весь Североатлантический альянс, заявил экс-аналитик."Путин показал, что НАТО фактически не существует, это черная дыра", — резюмировал бывший агент ЦРУ.Президент России во время послания Федеральному Собранию заявил, что опасные действия и заявления западных государств во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов.Глава государства предупредил, что у Москвы есть оружие, которое может поражать цели на территории потенциального противника. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы планирует напасть на Европу.
https://ria.ru/20240302/ukraina-1930759403.html
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политика, россия, сша, украина, владимир путин, нато, центральное разведывательное управление (цру), евросоюз
Политика, Россия, США, Украина, Владимир Путин, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Евросоюз
"Не Джо с амнезией". Экс-агент ЦРУ резко обратился к НАТО после слов Путина
Экс-агент ЦРУ Джонсон призвал НАТО прислушаться к предупреждению Путина