https://ria.ru/20240302/putin-1930726877.html

В мире не должно быть места расизму, двойным стандартам и лжи, заявил Путин

В мире не должно быть места расизму, двойным стандартам и лжи, заявил Путин - РИА Новости, 02.03.2024

В мире не должно быть места расизму, двойным стандартам и лжи, заявил Путин

Бороться с бедностью, терроризмом, распространением наркотиков нужно сообща, в мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:51

2024-03-02T17:51

2024-03-02T18:11

владимир путин

россия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

земля

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Бороться с бедностью, терроризмом, распространением наркотиков нужно сообща, в мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи.По словам Путина, большинство жителей Земли разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему отечеству и ответственность за его судьбу. Президент заявил, что беречь и защищать их нужно сообща."Вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть, миллиардов людей. Вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты. В таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи. А человек свободен говорить на своем языке, следовать вере и традициями своих предков", - сказал Путин.

россия

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, земля