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В мире не должно быть места расизму, двойным стандартам и лжи, заявил Путин
В мире не должно быть места расизму, двойным стандартам и лжи, заявил Путин - РИА Новости, 02.03.2024
В мире не должно быть места расизму, двойным стандартам и лжи, заявил Путин
Бороться с бедностью, терроризмом, распространением наркотиков нужно сообща, в мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:51
2024-03-02T17:51
2024-03-02T18:11
владимир путин
россия
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
земля
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Бороться с бедностью, терроризмом, распространением наркотиков нужно сообща, в мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи.По словам Путина, большинство жителей Земли разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему отечеству и ответственность за его судьбу. Президент заявил, что беречь и защищать их нужно сообща."Вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть, миллиардов людей. Вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты. В таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи. А человек свободен говорить на своем языке, следовать вере и традициями своих предков", - сказал Путин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, земля
Владимир Путин, Россия, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество, Земля
В мире не должно быть места расизму, двойным стандартам и лжи, заявил Путин
Путин: бороться с терроризмом и распространением наркотиков в мире надо сообща
СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Бороться с бедностью, терроризмом, распространением наркотиков нужно сообща, в мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи.
По словам Путина, большинство жителей Земли
разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему отечеству и ответственность за его судьбу. Президент заявил, что беречь и защищать их нужно сообща.
"Вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть, миллиардов людей. Вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты. В таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи. А человек свободен говорить на своем языке, следовать вере и традициями своих предков", - сказал Путин.