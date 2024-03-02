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В мире не должно быть места расизму, двойным стандартам и лжи, заявил Путин - РИА Новости, 02.03.2024
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17:51 02.03.2024 (обновлено: 18:11 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/putin-1930726877.html
В мире не должно быть места расизму, двойным стандартам и лжи, заявил Путин
В мире не должно быть места расизму, двойным стандартам и лжи, заявил Путин - РИА Новости, 02.03.2024
В мире не должно быть места расизму, двойным стандартам и лжи, заявил Путин
Бороться с бедностью, терроризмом, распространением наркотиков нужно сообща, в мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:51
2024-03-02T18:11
владимир путин
россия
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Бороться с бедностью, терроризмом, распространением наркотиков нужно сообща, в мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи.По словам Путина, большинство жителей Земли разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему отечеству и ответственность за его судьбу. Президент заявил, что беречь и защищать их нужно сообща."Вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть, миллиардов людей. Вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты. В таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи. А человек свободен говорить на своем языке, следовать вере и традициями своих предков", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, земля
Владимир Путин, Россия, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество, Земля
В мире не должно быть места расизму, двойным стандартам и лжи, заявил Путин

Путин: бороться с терроризмом и распространением наркотиков в мире надо сообща

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Бороться с бедностью, терроризмом, распространением наркотиков нужно сообща, в мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи.
По словам Путина, большинство жителей Земли разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему отечеству и ответственность за его судьбу. Президент заявил, что беречь и защищать их нужно сообща.
"Вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть, миллиардов людей. Вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты. В таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи. А человек свободен говорить на своем языке, следовать вере и традициями своих предков", - сказал Путин.
 
Владимир ПутинРоссияВсемирный фестиваль молодежи — 2024ОбществоЗемля
 
 
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