https://ria.ru/20240302/putin-1930726042.html
Путин рассказал о сотнях тысяч заявок на участие в ВФМ
Путин рассказал о сотнях тысяч заявок на участие в ВФМ - РИА Новости, 02.03.2024
Путин рассказал о сотнях тысяч заявок на участие в ВФМ
Сотни тысяч заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году показали, что для молодежи не существует границ и разделительных линий, заявил... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:43
2024-03-02T17:43
2024-03-02T19:43
владимир путин
общество
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
россия
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Сотни тысяч заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году показали, что для молодежи не существует границ и разделительных линий, заявил президент России Владимир Путин."Наша страна уже трижды проводила такие масштабные молодежные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Вы будете общаться с тем, с кем хотите общаться, получать те знания, опыт, которые вам нужны. Это показали и сотни тысяч заявок на участие в фестивале, которые пришли к нам из 190 стран", - отметил Путин в видеообращении участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/gimn-1930675793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия
Владимир Путин, Общество, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Россия
Путин рассказал о сотнях тысяч заявок на участие в ВФМ
Путин: для молодых людей нет границ и разделительных линий
СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Сотни тысяч заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году показали, что для молодежи не существует границ и разделительных линий, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша страна уже трижды проводила такие масштабные молодежные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Вы будете общаться с тем, с кем хотите общаться, получать те знания, опыт, которые вам нужны. Это показали и сотни тысяч заявок на участие в фестивале, которые пришли к нам из 190 стран", - отметил Путин в видеообращении участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
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РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
В Сириусе представили гимн Всемирного фестиваля молодежи