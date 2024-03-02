https://ria.ru/20240302/putin-1930726042.html

Путин рассказал о сотнях тысяч заявок на участие в ВФМ

Путин рассказал о сотнях тысяч заявок на участие в ВФМ - РИА Новости, 02.03.2024

Путин рассказал о сотнях тысяч заявок на участие в ВФМ

Сотни тысяч заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году показали, что для молодежи не существует границ и разделительных линий, заявил... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:43

2024-03-02T17:43

2024-03-02T19:43

владимир путин

общество

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

россия

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Сотни тысяч заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году показали, что для молодежи не существует границ и разделительных линий, заявил президент России Владимир Путин."Наша страна уже трижды проводила такие масштабные молодежные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Вы будете общаться с тем, с кем хотите общаться, получать те знания, опыт, которые вам нужны. Это показали и сотни тысяч заявок на участие в фестивале, которые пришли к нам из 190 стран", - отметил Путин в видеообращении участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/gimn-1930675793.html

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Дарья Буймова

владимир путин, общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия