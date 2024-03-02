https://ria.ru/20240302/putin-1930724646.html

Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи

Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 02.03.2024

Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи

Многонациональное единство является для России величайшей ценностью и во многом определяет те принципы, по которым живет страна, заявил президент России... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:37

2024-03-02T17:37

2024-03-02T18:50

россия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Многонациональное единство является для России величайшей ценностью и во многом определяет те принципы, по которым живет страна, заявил президент России Владимир Путин."Многонациональное единство для нас - величайшая ценность. И это во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут, развиваются наше государство и общество", - сказал Путин в обращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи.Он уточнил, что речь идет о принципах равенства и справедливости, о традициях крепкой семьи и взаимопомощи, о служении своему Отечеству и ответственности за его судьбу."Знаю, что эти ценности разделяет абсолютное большинство жителей Земли", - добавил президент РФ."Вы молодое поколение. Вы мечтаете о том, каким может и должен быть безопасный справедливый мир. И именно вам его созидать", - сказал Путин в обращении к участникам фестиваля.Он отметил, что фестиваль даст возможность обсудить это со сверстниками."И уверен, ваши дискуссии будут интересны, полезны самой широкой аудитории. Так же, как и ваши впечатления о событиях, которые состоятся на фестивальных площадках. И конечно, о самой России. О людях, которые здесь живут. Вы лично сможете убедиться, что, например, улыбка для нас не дежурная маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даем свое слово, то всегда его держим", - сказал президент России.Он подчеркнул, что Россия строится как страна возможностей для молодежи. "Мы верим вам, молодежь. И строим Россию страной возможностей для молодежи. И конечно, мы всегда открыты для диалога", - сказал Путин.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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Обращение Путина к участникам Всемирного фестиваля молодежи Обращение Путина к участникам Всемирного фестиваля молодежи 2024-03-02T17:37 true PT4M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)