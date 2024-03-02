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Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 02.03.2024
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17:37 02.03.2024 (обновлено: 18:50 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/putin-1930724646.html
Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи
Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 02.03.2024
Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи
Многонациональное единство является для России величайшей ценностью и во многом определяет те принципы, по которым живет страна, заявил президент России... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:37
2024-03-02T18:50
россия
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Многонациональное единство является для России величайшей ценностью и во многом определяет те принципы, по которым живет страна, заявил президент России Владимир Путин."Многонациональное единство для нас - величайшая ценность. И это во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут, развиваются наше государство и общество", - сказал Путин в обращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи.Он уточнил, что речь идет о принципах равенства и справедливости, о традициях крепкой семьи и взаимопомощи, о служении своему Отечеству и ответственности за его судьбу."Знаю, что эти ценности разделяет абсолютное большинство жителей Земли", - добавил президент РФ."Вы молодое поколение. Вы мечтаете о том, каким может и должен быть безопасный справедливый мир. И именно вам его созидать", - сказал Путин в обращении к участникам фестиваля.Он отметил, что фестиваль даст возможность обсудить это со сверстниками."И уверен, ваши дискуссии будут интересны, полезны самой широкой аудитории. Так же, как и ваши впечатления о событиях, которые состоятся на фестивальных площадках. И конечно, о самой России. О людях, которые здесь живут. Вы лично сможете убедиться, что, например, улыбка для нас не дежурная маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даем свое слово, то всегда его держим", - сказал президент России.Он подчеркнул, что Россия строится как страна возможностей для молодежи. "Мы верим вам, молодежь. И строим Россию страной возможностей для молодежи. И конечно, мы всегда открыты для диалога", - сказал Путин.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Обращение Путина к участникам Всемирного фестиваля молодежи
Обращение Путина к участникам Всемирного фестиваля молодежи
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россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи

Путин назвал многонациональное единство для России величайшей целью

Читать ria.ru в
СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Многонациональное единство является для России величайшей ценностью и во многом определяет те принципы, по которым живет страна, заявил президент России Владимир Путин.
"Многонациональное единство для нас - величайшая ценность. И это во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут, развиваются наше государство и общество", - сказал Путин в обращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи.
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус. 2 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
В Сириусе представили гимн Всемирного фестиваля молодежи
Вчера, 12:43
Он уточнил, что речь идет о принципах равенства и справедливости, о традициях крепкой семьи и взаимопомощи, о служении своему Отечеству и ответственности за его судьбу.
«
"Знаю, что эти ценности разделяет абсолютное большинство жителей Земли", - добавил президент РФ.
"Вы молодое поколение. Вы мечтаете о том, каким может и должен быть безопасный справедливый мир. И именно вам его созидать", - сказал Путин в обращении к участникам фестиваля.
Он отметил, что фестиваль даст возможность обсудить это со сверстниками.
«
"И уверен, ваши дискуссии будут интересны, полезны самой широкой аудитории. Так же, как и ваши впечатления о событиях, которые состоятся на фестивальных площадках. И конечно, о самой России. О людях, которые здесь живут. Вы лично сможете убедиться, что, например, улыбка для нас не дежурная маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даем свое слово, то всегда его держим", - сказал президент России.
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

Молодые люди фотографируются у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

Девушка фотографируется у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

Символика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории Сириус

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

Жители Уганды на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

Официальный талисман Всемирного фестиваля молодежи Чебурашка на федеральной территории Сириус

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

Руководитель официального видеоагентства Всемирного фестиваля молодежи 2024 Ruptly России Индира Жарова во время брифинга о специальной платформе, созданной для удобства работы СМИ в рамках ВФМ-2024 на Всемирном фестивале молодежи

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 11

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 11

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 11

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 11

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 11

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 11

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 11

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 11

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 11

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11
Он подчеркнул, что Россия строится как страна возможностей для молодежи. "Мы верим вам, молодежь. И строим Россию страной возможностей для молодежи. И конечно, мы всегда открыты для диалога", - сказал Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
РоссияВсемирный фестиваль молодежи — 2024ОбществоВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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