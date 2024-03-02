https://ria.ru/20240302/putin-1930687209.html
Путин и Лукашенко обсудили международную обстановку
Путин и Лукашенко обсудили международную обстановку - РИА Новости, 02.03.2024
Путин и Лукашенко обсудили международную обстановку
Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в числе прочего они обсудили ситуацию на международной арене, сообщила... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:47
2024-03-02T13:47
2024-03-02T14:46
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в числе прочего они обсудили ситуацию на международной арене, сообщила пресс-служба Кремля."Подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также ключевые аспекты международной обстановки", — говорится в релизе.Путин также поздравил Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в республике.В свою очередь, в пресс-службе белорусского президента также отметили, что стороны подвели итоги состоявшихся ранее мероприятий и контактов на высшем уровне. Речь идет о встрече в Казани и заседании Высшего госсовета Союзного государства. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили проблематику в работе интеграционных структур — Евразийского экономического союза, ОДКБ и других форматов.В Белоруссии 25 февраля впервые прошел единый день голосования. В этот день состоялись выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Были избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, все 1284 местных совета сформированы в правомочном составе. Явка избирателей составила 73,09 процента.
https://ria.ru/20240225/lukashenko-1929363722.html
https://ria.ru/20240225/soyuz-1929381542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
Политика, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудили международную обстановку
Путин и Лукашенко по телефону обсудили ключевые вопросы развития отношений
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в числе прочего они обсудили ситуацию на международной арене, сообщила
пресс-служба Кремля.
«
"Подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также ключевые аспекты международной обстановки", — говорится в релизе.
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Путин также поздравил Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в республике.
В свою очередь, в пресс-службе белорусского президента также отметили, что стороны подвели итоги состоявшихся ранее мероприятий и контактов на высшем уровне. Речь идет о встрече в Казани и заседании Высшего госсовета Союзного государства. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили проблематику в работе интеграционных структур — Евразийского экономического союза, ОДКБ и других форматов.
В Белоруссии 25 февраля впервые прошел единый день голосования. В этот день состоялись выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Были избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, все 1284 местных совета сформированы в правомочном составе. Явка избирателей составила 73,09 процента.
Лукашенко ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии