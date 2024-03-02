https://ria.ru/20240302/putin-1930670438.html

Путин приветствовал участников форума стран-экспортеров газа

Путин приветствовал участников форума стран-экспортеров газа - РИА Новости, 02.03.2024

Путин приветствовал участников форума стран-экспортеров газа

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам VII Газового саммита Форума стран-экспортеров газа подчеркнул, что сотрудничество востребовано в... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:12

2024-03-02T12:12

2024-03-02T12:37

экономика

владимир путин

россия

фсэг

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам VII Газового саммита Форума стран-экспортеров газа подчеркнул, что сотрудничество востребовано в нынешний период, налицо проблемы из-за нарушения цепочек логистики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сотрудничество в рамках этой авторитетной многосторонней структуры становится особенно востребованным в нынешний непростой для мировой энергетики период. Налицо серьезные проблемы и трудности, обусловленные нарушением устоявшихся транспортных и логистических цепочек, обострением конфликтов во многих районах добычи углеводородного сырья и угрозой террористических атак на объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в телеграмме президента РФ.Путин подчеркнул, что "непременными условиями стабильного функционирования международного энергетического рынка должны оставаться строгое соблюдение принципов честной конкуренции", а также надежная защита законных интересов газовых экспортеров – на недискриминационной основе, без каких-либо противоправных односторонних барьеров и ограничений.По словам главы российского государства, партнерское взаимодействие членов ФСЭГ по продвижению комплексной модернизации газовой отрасли призвано обеспечить максимально высокий уровень экологической безопасности добычи, переработки и транспортировки природного газа, а также гарантировать всеобщий доступ к этому недорогому и устойчивому источнику энергии.

https://ria.ru/20240301/bezopasnost-1930396764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, фсэг