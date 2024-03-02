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Путин приветствовал участников форума стран-экспортеров газа - РИА Новости, 02.03.2024
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12:12 02.03.2024 (обновлено: 12:37 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/putin-1930670438.html
Путин приветствовал участников форума стран-экспортеров газа
Путин приветствовал участников форума стран-экспортеров газа - РИА Новости, 02.03.2024
Путин приветствовал участников форума стран-экспортеров газа
Президент России Владимир Путин в обращении к участникам VII Газового саммита Форума стран-экспортеров газа подчеркнул, что сотрудничество востребовано в... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:12
2024-03-02T12:37
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам VII Газового саммита Форума стран-экспортеров газа подчеркнул, что сотрудничество востребовано в нынешний период, налицо проблемы из-за нарушения цепочек логистики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сотрудничество в рамках этой авторитетной многосторонней структуры становится особенно востребованным в нынешний непростой для мировой энергетики период. Налицо серьезные проблемы и трудности, обусловленные нарушением устоявшихся транспортных и логистических цепочек, обострением конфликтов во многих районах добычи углеводородного сырья и угрозой террористических атак на объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в телеграмме президента РФ.Путин подчеркнул, что "непременными условиями стабильного функционирования международного энергетического рынка должны оставаться строгое соблюдение принципов честной конкуренции", а также надежная защита законных интересов газовых экспортеров – на недискриминационной основе, без каких-либо противоправных односторонних барьеров и ограничений.По словам главы российского государства, партнерское взаимодействие членов ФСЭГ по продвижению комплексной модернизации газовой отрасли призвано обеспечить максимально высокий уровень экологической безопасности добычи, переработки и транспортировки природного газа, а также гарантировать всеобщий доступ к этому недорогому и устойчивому источнику энергии.
https://ria.ru/20240301/bezopasnost-1930396764.html
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экономика, владимир путин, россия, фсэг
Экономика, Владимир Путин, Россия, ФСЭГ
Путин приветствовал участников форума стран-экспортеров газа

Путин назвал условие стабильного функционирования энергетического рынка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам VII Газового саммита Форума стран-экспортеров газа подчеркнул, что сотрудничество востребовано в нынешний период, налицо проблемы из-за нарушения цепочек логистики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сотрудничество в рамках этой авторитетной многосторонней структуры становится особенно востребованным в нынешний непростой для мировой энергетики период. Налицо серьезные проблемы и трудности, обусловленные нарушением устоявшихся транспортных и логистических цепочек, обострением конфликтов во многих районах добычи углеводородного сырья и угрозой террористических атак на объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в телеграмме президента РФ.
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Путин подчеркнул, что "непременными условиями стабильного функционирования международного энергетического рынка должны оставаться строгое соблюдение принципов честной конкуренции", а также надежная защита законных интересов газовых экспортеров – на недискриминационной основе, без каких-либо противоправных односторонних барьеров и ограничений.
По словам главы российского государства, партнерское взаимодействие членов ФСЭГ по продвижению комплексной модернизации газовой отрасли призвано обеспечить максимально высокий уровень экологической безопасности добычи, переработки и транспортировки природного газа, а также гарантировать всеобщий доступ к этому недорогому и устойчивому источнику энергии.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияФСЭГ
 
 
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