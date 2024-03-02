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В работе аэропорта Пулково ввели ограничения - РИА Новости, 02.03.2024
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20:10 02.03.2024 (обновлено: 20:20 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/pulkovo-1930750666.html
В работе аэропорта Пулково ввели ограничения
В работе аэропорта Пулково ввели ограничения - РИА Новости, 02.03.2024
В работе аэропорта Пулково ввели ограничения
В работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге введены ограничения с 19.32 мск 2 марта для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:10
2024-03-02T20:20
санкт-петербург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге введены ограничения с 19.32 мск 2 марта для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артём Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 19.32 мск 02 марта (суббота) на работу аэропорта Пулково введены ограничения. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - написал он в Telegram-канале.
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санкт-петербург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт)
Санкт-Петербург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пулково (аэропорт)
В работе аэропорта Пулково ввели ограничения

В работе аэропорта Пулково введели ограничения ради безопасности полетов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге введены ограничения с 19.32 мск 2 марта для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артём Кореняко.
«
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 19.32 мск 02 марта (суббота) на работу аэропорта Пулково введены ограничения. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - написал он в Telegram-канале.
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