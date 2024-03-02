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Минобороны Германии подтвердило факт прослушивания переговоров офицеров - РИА Новости, 02.03.2024
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17:53 02.03.2024 (обновлено: 18:20 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/proslushka-1930727161.html
Минобороны Германии подтвердило факт прослушивания переговоров офицеров
Минобороны Германии подтвердило факт прослушивания переговоров офицеров - РИА Новости, 02.03.2024
Минобороны Германии подтвердило факт прослушивания переговоров офицеров
Минобороны ФРГ подтвердило немецкому каналу ARD прослушку офицеров немецкой армии, сообщил портал новостной телепередачи этого канала Tagesschau. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:53
2024-03-02T18:20
в мире
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нато
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БЕРЛИН, 2 мар — РИА Новости. Минобороны ФРГ подтвердило немецкому каналу ARD прослушку офицеров немецкой армии, сообщил портал новостной телепередачи этого канала Tagesschau.&quot;По нашей оценке, был перехвачен разговор в секторе люфтваффе (Военно-воздушных сил Германии. — Прим. ред.). В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, распространяемую в социальных сетях&quot;, — сказал представитель ведомства.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;В Министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости эту аудиозапись. В то же время на запрос новостного портала T-Online ведомство ответило, что немецкая контрразведка проверяет возможный перехват разговора офицеров. Позднее издание Welt сообщило, что запись распространяется среди рядовых служащих в бундесвере и военные считают ее аутентичной. По информации газеты Bild, многое говорит о подлинности перехваченного разговора. При этом в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокировали несколько аккаунтов, распространявших запись.В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Италию заявил, что своевременно разъяснит ситуацию с записью разговора военных бундесвера об атаке на Крымский мост.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Берлина объяснений.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой — нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
https://ria.ru/20240302/sholts-1930625968.html
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в мире, германия, украина, россия, олаф шольц, маргарита симоньян, сергей лавров, нато, минобороны германии, ard, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, Украина, Россия, Олаф Шольц, Маргарита Симоньян, Сергей Лавров, НАТО, Минобороны Германии, ARD, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Минобороны Германии подтвердило факт прослушивания переговоров офицеров

Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 мар — РИА Новости. Минобороны ФРГ подтвердило немецкому каналу ARD прослушку офицеров немецкой армии, сообщил портал новостной телепередачи этого канала Tagesschau.
«

"По нашей оценке, был перехвачен разговор в секторе люфтваффе (Военно-воздушных сил Германии. — Прим. ред.). В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, распространяемую в социальных сетях", — сказал представитель ведомства.

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Вчера, 02:23
В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
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Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту
1 марта, 14:17
В Министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости эту аудиозапись. В то же время на запрос новостного портала T-Online ведомство ответило, что немецкая контрразведка проверяет возможный перехват разговора офицеров. Позднее издание Welt сообщило, что запись распространяется среди рядовых служащих в бундесвере и военные считают ее аутентичной. По информации газеты Bild, многое говорит о подлинности перехваченного разговора. При этом в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокировали несколько аккаунтов, распространявших запись.
В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Италию заявил, что своевременно разъяснит ситуацию с записью разговора военных бундесвера об атаке на Крымский мост.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Берлина объяснений.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой — нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Симоньян ответила сомневавшимся в подлинности записи разговора военных ФРГ
1 марта, 20:55
 
В миреГерманияУкраинаРоссияОлаф ШольцМаргарита СимоньянСергей ЛавровНАТОМинобороны ГерманииARDРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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