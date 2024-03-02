Основатель Blackwater назвал территории, которые следует "оставить" России
Основатель ЧВК Blackwater считает, что Крым и Донбасс следует оставить России
© AP Photo / Gerry Broome, File Создатель "Blackwater" Эрик Принс
© AP Photo / Gerry Broome, File
Создатель "Blackwater" Эрик Принс. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине надо завершать, так как США не пойдут на конвенциональную войну с Россией – Крым, Донецк и Луганск следует "оставить" Москве, заявил в ходе интервью программе PBD Podcast основатель частной военной кампании Blackwater Эрик Принс.
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"Украина… нам нужно заканчивать эту войну, потому что все, что сейчас делает Украина – она уничтожает себя демографически. Они пережевывают следующее поколение живой силы, которое они не могут сейчас восполнить. У них нет достаточной живой силы", - сказал Принс.
По его мнению, "западная оборонная база смешна". "И вы не будете вести конвенциональную войну с "русским медведем". Я бы сказал, худой мир лучше любого их представления о войне", - добавил он.
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Поясняя, что он имеет в виду под худым миром, Принс заявил: "Заморозьте линии соприкосновения, выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было".
По его словам, "американские налогоплательщики определенно не должны тратить еще 100 миллиардов долларов на Украине, когда там значительная коррупция". Принс полагает, что тратить эти деньги на самом деле не за что.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. В октябре 2022 года Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.