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"Путин сказал": американский офицер предупредил Запад о серьезном ударе - РИА Новости, 02.03.2024
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15:12 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/preduprezhdenie-1930700453.html
"Путин сказал": американский офицер предупредил Запад о серьезном ударе
"Путин сказал": американский офицер предупредил Запад о серьезном ударе - РИА Новости, 02.03.2024
"Путин сказал": американский офицер предупредил Запад о серьезном ударе
Западу необходимо восстановить отношения с Россией, а не обострять их до предела, чтобы избежать глобальной катастрофы, заявил подполковник армии США в отставке РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:12
2024-03-02T15:12
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Западу необходимо восстановить отношения с Россией, а не обострять их до предела, чтобы избежать глобальной катастрофы, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) уже давно говорит, что угроза на границах его государства – это красная линия. &lt;…&gt; Но мы продолжаем делать все, чтобы мира не было. Как такое может быть?" — возмутился он.Дэвис напомнил, что в ходе послания Федеральному собранию российский лидер предупредил о последствиях опасных действий Запада, которые могут привести к конфликту с использованием ядерного оружия."В любом случае, единственным рациональным решением было бы стремиться к миру (с Россией. – Прим. ред.)", — заключил он.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям.
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, нато, послание президента федеральному собранию – 2024 – радио sputnik
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, НАТО, Послание президента Федеральному Собранию – 2024 – Радио Sputnik
"Путин сказал": американский офицер предупредил Запад о серьезном ударе

Офицер Дэвис: Запад должен заключить мир с Россией, пока не стало поздно

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Западу необходимо восстановить отношения с Россией, а не обострять их до предела, чтобы избежать глобальной катастрофы, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
"Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) уже давно говорит, что угроза на границах его государства – это красная линия. <…> Но мы продолжаем делать все, чтобы мира не было. Как такое может быть?" — возмутился он.
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Дэвис напомнил, что в ходе послания Федеральному собранию российский лидер предупредил о последствиях опасных действий Запада, которые могут привести к конфликту с использованием ядерного оружия.
"В любом случае, единственным рациональным решением было бы стремиться к миру (с Россией. – Прим. ред.)", — заключил он.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям.
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