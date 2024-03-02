https://ria.ru/20240302/preduprezhdenie-1930700453.html

"Путин сказал": американский офицер предупредил Запад о серьезном ударе

"Путин сказал": американский офицер предупредил Запад о серьезном ударе - РИА Новости, 02.03.2024

"Путин сказал": американский офицер предупредил Запад о серьезном ударе

Западу необходимо восстановить отношения с Россией, а не обострять их до предела, чтобы избежать глобальной катастрофы, заявил подполковник армии США в отставке РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:12

2024-03-02T15:12

2024-03-02T15:12

в мире

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сша

украина

владимир путин

нато

послание президента федеральному собранию – 2024 – радио sputnik

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Западу необходимо восстановить отношения с Россией, а не обострять их до предела, чтобы избежать глобальной катастрофы, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) уже давно говорит, что угроза на границах его государства – это красная линия. <…> Но мы продолжаем делать все, чтобы мира не было. Как такое может быть?" — возмутился он.Дэвис напомнил, что в ходе послания Федеральному собранию российский лидер предупредил о последствиях опасных действий Запада, которые могут привести к конфликту с использованием ядерного оружия."В любом случае, единственным рациональным решением было бы стремиться к миру (с Россией. – Прим. ред.)", — заключил он.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям.

https://ria.ru/20240302/mask-1930645006.html

https://ria.ru/20240302/vsu-1930680364.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, нато, послание президента федеральному собранию – 2024 – радио sputnik