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На ВДНХ пройдут праздничные мероприятия в честь дня писателя - РИА Новости, 02.03.2024
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11:01 02.03.2024 (обновлено: 11:11 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/prazdnik-1930660504.html
На ВДНХ пройдут праздничные мероприятия в честь дня писателя
На ВДНХ пройдут праздничные мероприятия в честь дня писателя - РИА Новости, 02.03.2024
На ВДНХ пройдут праздничные мероприятия в честь дня писателя
Праздничные мероприятия в честь дня писателя подготовят на ВДНХ и в библиотеках Москвы в воскресенье, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T11:01
2024-03-02T11:11
москва
россия
вднх
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь дня писателя подготовят на ВДНХ и в библиотеках Москвы в воскресенье, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что день писателя традиционно отмечается 3 марта. "День писателя - это праздник мастеров пера, авторов коротких и длинных рассказов, повестей, романов, очерков и других произведений... В Москве праздничные мероприятия пройдут на ВДНХ и в городских библиотеках. Гости познакомятся с самыми яркими отечественными литературными произведениями, узнают о ранних жанрах литературы и о том, как в России зародилась профессия писателя. Они смогут изучить биографии выдающихся русских классиков и почерпнуть много интересной информации о том, как создавались литературные шедевры", - говорится в сообщении. В рамках празднования жители Москвы могут посетить музей славянской письменности "Слово", библиотечный зал, где пройдут практические занятия.
https://realty.ria.ru/20240206/pisateli-1925606605.html
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москва, россия, вднх
Москва, Россия, ВДНХ
На ВДНХ пройдут праздничные мероприятия в честь дня писателя

В московских библиотеках пройдут праздничные мероприятия в честь дня писателя

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на главную арку Главного входа ВДНХ в Москве
Вид на главную арку Главного входа ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на главную арку Главного входа ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь дня писателя подготовят на ВДНХ и в библиотеках Москвы в воскресенье, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Уточняется, что день писателя традиционно отмечается 3 марта.
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"День писателя - это праздник мастеров пера, авторов коротких и длинных рассказов, повестей, романов, очерков и других произведений... В Москве праздничные мероприятия пройдут на ВДНХ и в городских библиотеках. Гости познакомятся с самыми яркими отечественными литературными произведениями, узнают о ранних жанрах литературы и о том, как в России зародилась профессия писателя. Они смогут изучить биографии выдающихся русских классиков и почерпнуть много интересной информации о том, как создавались литературные шедевры", - говорится в сообщении.
В рамках празднования жители Москвы могут посетить музей славянской письменности "Слово", библиотечный зал, где пройдут практические занятия.
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