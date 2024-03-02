https://ria.ru/20240302/prazdnik-1930660504.html

На ВДНХ пройдут праздничные мероприятия в честь дня писателя

На ВДНХ пройдут праздничные мероприятия в честь дня писателя - РИА Новости, 02.03.2024

На ВДНХ пройдут праздничные мероприятия в честь дня писателя

Праздничные мероприятия в честь дня писателя подготовят на ВДНХ и в библиотеках Москвы в воскресенье, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T11:01

2024-03-02T11:01

2024-03-02T11:11

москва

россия

вднх

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь дня писателя подготовят на ВДНХ и в библиотеках Москвы в воскресенье, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что день писателя традиционно отмечается 3 марта. "День писателя - это праздник мастеров пера, авторов коротких и длинных рассказов, повестей, романов, очерков и других произведений... В Москве праздничные мероприятия пройдут на ВДНХ и в городских библиотеках. Гости познакомятся с самыми яркими отечественными литературными произведениями, узнают о ранних жанрах литературы и о том, как в России зародилась профессия писателя. Они смогут изучить биографии выдающихся русских классиков и почерпнуть много интересной информации о том, как создавались литературные шедевры", - говорится в сообщении. В рамках празднования жители Москвы могут посетить музей славянской письменности "Слово", библиотечный зал, где пройдут практические занятия.

https://realty.ria.ru/20240206/pisateli-1925606605.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, вднх