На ВДНХ пройдут праздничные мероприятия в честь дня писателя
В московских библиотеках пройдут праздничные мероприятия в честь дня писателя
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на главную арку Главного входа ВДНХ в Москве
Вид на главную арку Главного входа ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь дня писателя подготовят на ВДНХ и в библиотеках Москвы в воскресенье, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Уточняется, что день писателя традиционно отмечается 3 марта.
"День писателя - это праздник мастеров пера, авторов коротких и длинных рассказов, повестей, романов, очерков и других произведений... В Москве праздничные мероприятия пройдут на ВДНХ и в городских библиотеках. Гости познакомятся с самыми яркими отечественными литературными произведениями, узнают о ранних жанрах литературы и о том, как в России зародилась профессия писателя. Они смогут изучить биографии выдающихся русских классиков и почерпнуть много интересной информации о том, как создавались литературные шедевры", - говорится в сообщении.
В рамках празднования жители Москвы могут посетить музей славянской письменности "Слово", библиотечный зал, где пройдут практические занятия.