https://ria.ru/20240302/pozhar-1930777867.html
В спа-комплексе на Алтае произошел крупный пожар
В спа-комплексе на Алтае произошел крупный пожар - РИА Новости, 02.03.2024
В спа-комплексе на Алтае произошел крупный пожар
Крупный пожар произошел в спа-комплексе отеля особой экономической зоны "Бирюзовая катунь" в Алтайском крае, огонь локализован на площади в 1,2 тысячи... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T23:52
2024-03-02T23:52
2024-03-02T23:52
происшествия
алтайский район
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 2 мар - РИА Новости. Крупный пожар произошел в спа-комплексе отеля особой экономической зоны "Бирюзовая катунь" в Алтайском крае, огонь локализован на площади в 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону. "Пожар в Алтайском районе локализован на площади около 1200 квадратных метров. Распространение огня прекращено. Задействовано семь пожарных расчётов", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального МЧС. По данным ведомства, возгорание произошло в строении оздоровительного комплекса на территории одного из отелей ОЭЗ "Бирюзовая катунь". Пострадавших на месте происшествия нет, сообщили в ГУМЧС.
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происшествия, алтайский район, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский район, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В спа-комплексе на Алтае произошел крупный пожар
В спа-комплексе на Алтае произошел крупный пожар, огонь локализован