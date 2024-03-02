https://ria.ru/20240302/pozhar-1930777867.html

В спа-комплексе на Алтае произошел крупный пожар

В спа-комплексе на Алтае произошел крупный пожар - РИА Новости, 02.03.2024

В спа-комплексе на Алтае произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел в спа-комплексе отеля особой экономической зоны "Бирюзовая катунь" в Алтайском крае, огонь локализован на площади в 1,2 тысячи... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T23:52

2024-03-02T23:52

2024-03-02T23:52

происшествия

алтайский район

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 2 мар - РИА Новости. Крупный пожар произошел в спа-комплексе отеля особой экономической зоны "Бирюзовая катунь" в Алтайском крае, огонь локализован на площади в 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону. "Пожар в Алтайском районе локализован на площади около 1200 квадратных метров. Распространение огня прекращено. Задействовано семь пожарных расчётов", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального МЧС. По данным ведомства, возгорание произошло в строении оздоровительного комплекса на территории одного из отелей ОЭЗ "Бирюзовая катунь". Пострадавших на месте происшествия нет, сообщили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20240302/pozhar-1930737764.html

алтайский район

алтайский край

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происшествия, алтайский район, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)