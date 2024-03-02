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В Бурятии при пожаре в частном доме погибли два ребенка - РИА Новости, 02.03.2024
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18:44 02.03.2024 (обновлено: 18:58 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/pozhar-1930737764.html
В Бурятии при пожаре в частном доме погибли два ребенка
В Бурятии при пожаре в частном доме погибли два ребенка - РИА Новости, 02.03.2024
В Бурятии при пожаре в частном доме погибли два ребенка
Двое детей, по предварительным данным, шести и девяти лет погибли в результате пожара в частном доме в бурятском селе Поселье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T18:44
2024-03-02T18:58
происшествия
россия
иволгинский район
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 2 мар - РИА Новости. Двое детей, по предварительным данным, шести и девяти лет погибли в результате пожара в частном доме в бурятском селе Поселье, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС в телеграм-канале. По данным агентства, сообщение о возгорании дома в селе Поселье Иволгинского района Бурятии поступило вечером в субботу. Самостоятельно смогли эвакуироваться трое человек. Пожар был ликвидирован в 20.22 (15.22 мск). "В результате возгорания с ожогами разной степени и отравлением продуктами горения были госпитализированы в БСМП (больницу скорой медицинской помощи - ред.) города Улан-Удэ двое взрослых. Двое детей, предположительно, шести и девяти лет, погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель. В тушении пожара были задействованы 12 человек и четыре единицы техники. Как сообщает СУСК РФ по Бурятии, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное общеопасным способом). По предварительным данным, в сгоревшем доме проживала многодетная семья, в которой воспитывались пятеро несовершеннолетних детей, трое из них на момент пожара находились в лечебном учреждении. "Второго марта взрослые употребляли спиртные напитки, после чего мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи бензина устроил пожар внутри жилого помещения. В результате возникшего возгорания от действия пламени и отравления продуктами горения скончались две его дочери, шести и девяти лет. Сам мужчина с супругой получили обширные ожоги и в тяжелом состоянии были госпитализированы", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.
https://ria.ru/20240215/pozhar-1927481126.html
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происшествия, россия, иволгинский район, улан-удэ
Происшествия, Россия, Иволгинский район, Улан-Удэ
В Бурятии при пожаре в частном доме погибли два ребенка

В Иволгинском районе Бурятии при пожаре в частном доме погибли два ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УЛАН-УДЭ, 2 мар - РИА Новости. Двое детей, по предварительным данным, шести и девяти лет погибли в результате пожара в частном доме в бурятском селе Поселье, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС в телеграм-канале.
По данным агентства, сообщение о возгорании дома в селе Поселье Иволгинского района Бурятии поступило вечером в субботу. Самостоятельно смогли эвакуироваться трое человек. Пожар был ликвидирован в 20.22 (15.22 мск).
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"В результате возгорания с ожогами разной степени и отравлением продуктами горения были госпитализированы в БСМП (больницу скорой медицинской помощи - ред.) города Улан-Удэ двое взрослых. Двое детей, предположительно, шести и девяти лет, погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель. В тушении пожара были задействованы 12 человек и четыре единицы техники.
Как сообщает СУСК РФ по Бурятии, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное общеопасным способом). По предварительным данным, в сгоревшем доме проживала многодетная семья, в которой воспитывались пятеро несовершеннолетних детей, трое из них на момент пожара находились в лечебном учреждении.
"Второго марта взрослые употребляли спиртные напитки, после чего мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи бензина устроил пожар внутри жилого помещения. В результате возникшего возгорания от действия пламени и отравления продуктами горения скончались две его дочери, шести и девяти лет. Сам мужчина с супругой получили обширные ожоги и в тяжелом состоянии были госпитализированы", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.
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