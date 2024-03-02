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В Пензенской области загорелся торговый центр
В Пензенской области загорелся торговый центр - РИА Новости, 02.03.2024
В Пензенской области загорелся торговый центр
Торговый центр горит в городе Кузнецке Пензенской области, эвакуированы 30 человек, пострадавших нет, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:15
2024-03-02T15:15
2024-03-02T15:15
происшествия
пензенская область
кузнецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Торговый центр горит в городе Кузнецке Пензенской области, эвакуированы 30 человек, пострадавших нет, сообщили в областном главке МЧС. Сообщение о пожаре в торговом центре на улице Московской поступило в 13.35 мск. "Открытым огнем горит торговый центр. Площадь пожара уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка Анна Шупилова.
https://ria.ru/20240302/saratov-1930658740.html
пензенская область
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происшествия, пензенская область, кузнецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пензенская область, Кузнецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензенской области загорелся торговый центр
В Кузнецке Пензенской области горит торговый центр, эвакуированы 30 человек