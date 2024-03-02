https://ria.ru/20240302/pozhar-1930701512.html

В Пензенской области загорелся торговый центр

В Пензенской области загорелся торговый центр - РИА Новости, 02.03.2024

В Пензенской области загорелся торговый центр

Торговый центр горит в городе Кузнецке Пензенской области, эвакуированы 30 человек, пострадавших нет, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:15

2024-03-02T15:15

2024-03-02T15:15

происшествия

пензенская область

кузнецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Торговый центр горит в городе Кузнецке Пензенской области, эвакуированы 30 человек, пострадавших нет, сообщили в областном главке МЧС. Сообщение о пожаре в торговом центре на улице Московской поступило в 13.35 мск. "Открытым огнем горит торговый центр. Площадь пожара уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка Анна Шупилова.

https://ria.ru/20240302/saratov-1930658740.html

пензенская область

кузнецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пензенская область, кузнецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)