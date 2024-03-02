https://ria.ru/20240302/pozhar-1930656892.html
Пожар на складе в Красноярске локализовали
Пожар на складе в Красноярске локализовали - РИА Новости, 02.03.2024
Пожар на складе в Красноярске локализовали
Пожар на складе в Красноярске локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили в МЧС по региону. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:36
2024-03-02T10:36
2024-03-02T10:36
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Пожар на складе в Красноярске локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили в МЧС по региону. "Пожар локализован на площади 800 квадратных метров, идет дальнейшее тушение до полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 10:58 (6:58 мск) по улице Полигонная в Красноярске произошёл пожар кровли одноэтажного складского помещения. На тушение привлекается 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Уточняется, что информации о пострадавших нет. Причину случившегося предстоит выяснить сотрудникам дознания. Как пишут в местных пабликах, горел пивоваренный завод Zelen.
https://ria.ru/20240229/pozhar-1930336129.html
https://ria.ru/20240302/pozhary-1930637912.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Красноярске локализовали
Пожар на складе в Красноярске локализовали на площади 800 квадратов