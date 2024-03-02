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Пожар на складе в Красноярске локализовали - РИА Новости, 02.03.2024
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10:36 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/pozhar-1930656892.html
Пожар на складе в Красноярске локализовали
Пожар на складе в Красноярске локализовали - РИА Новости, 02.03.2024
Пожар на складе в Красноярске локализовали
Пожар на складе в Красноярске локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили в МЧС по региону. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:36
2024-03-02T10:36
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Пожар на складе в Красноярске локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили в МЧС по региону. "Пожар локализован на площади 800 квадратных метров, идет дальнейшее тушение до полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 10:58 (6:58 мск) по улице Полигонная в Красноярске произошёл пожар кровли одноэтажного складского помещения. На тушение привлекается 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Уточняется, что информации о пострадавших нет. Причину случившегося предстоит выяснить сотрудникам дознания. Как пишут в местных пабликах, горел пивоваренный завод Zelen.
https://ria.ru/20240229/pozhar-1930336129.html
https://ria.ru/20240302/pozhary-1930637912.html
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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Красноярске локализовали

Пожар на складе в Красноярске локализовали на площади 800 квадратов

© МЧС РоссииПожар на складе на улице Полигонная в Красноярске
Пожар на складе на улице Полигонная в Красноярске
© МЧС России
Пожар на складе на улице Полигонная в Красноярске
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Пожар на складе в Красноярске локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили в МЧС по региону.
"Пожар локализован на площади 800 квадратных метров, идет дальнейшее тушение до полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в 10:58 (6:58 мск) по улице Полигонная в Красноярске произошёл пожар кровли одноэтажного складского помещения. На тушение привлекается 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.
Уточняется, что информации о пострадавших нет. Причину случившегося предстоит выяснить сотрудникам дознания.
Как пишут в местных пабликах, горел пивоваренный завод Zelen.
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ПроисшествияКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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