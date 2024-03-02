https://ria.ru/20240302/pozhar-1930656892.html

Пожар на складе в Красноярске локализовали

Пожар на складе в Красноярске локализовали - РИА Новости, 02.03.2024

Пожар на складе в Красноярске локализовали

Пожар на складе в Красноярске локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили в МЧС по региону. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T10:36

2024-03-02T10:36

2024-03-02T10:36

происшествия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930652791_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e106d2771decc68c4b8a4c540b90eb1.jpg

БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Пожар на складе в Красноярске локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили в МЧС по региону. "Пожар локализован на площади 800 квадратных метров, идет дальнейшее тушение до полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 10:58 (6:58 мск) по улице Полигонная в Красноярске произошёл пожар кровли одноэтажного складского помещения. На тушение привлекается 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Уточняется, что информации о пострадавших нет. Причину случившегося предстоит выяснить сотрудникам дознания. Как пишут в местных пабликах, горел пивоваренный завод Zelen.

https://ria.ru/20240229/pozhar-1930336129.html

https://ria.ru/20240302/pozhary-1930637912.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)