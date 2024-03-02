https://ria.ru/20240302/potop-1930640737.html

В Госдуме рассказали, как уберечь дачи от потопа весной

В Госдуме рассказали, как уберечь дачи от потопа весной - РИА Новости, 02.03.2024

В Госдуме рассказали, как уберечь дачи от потопа весной

Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин в преддверии дачного рассказал, что уберечь участок от половодья... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T08:35

2024-03-02T08:35

2024-03-02T08:35

общество

московская область (подмосковье)

никита чаплин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин в преддверии дачного рассказал, что уберечь участок от половодья можно при помощи строительства бетонных дамб и растений сильных корней. Скоро наступит весна - сезон паводков, многие садовые участки, особенно те, которые находится в низменности, будут затоплены, отметил депутат. "Противостоять разливу рек на дачных участках весной можно с помощью дренажной системы. Установите систему дренажа вдоль границы участка, чтобы она смогла удерживать воду и отводить ее в безопасное место. Для этого можно использовать дренажные канавы, трубы или емкости для сбора воды", - сообщил Чаплин. Для тех, у кого дача рядом с водоемами, есть другие методы, добавил он. "Выращивайте растения сильных корней, такие как травы или кустарники, вдоль берегов реки. Корни растений помогут укрепить почву и предотвратить ее смыв. Или установите препятствия, такие как брусчатка или бетонные блоки, вдоль берегов реки. Это поможет замедлить течение воды и уменьшить силу разлива", - сказал парламентарий. Также, по его словам, эффективным является метод засыпки и укрепления берегов. "Укрепите берега реки, засыпав их камнями, гравием, песком или другими непроницаемыми материалами. Это поможет удержать воду в русле и предотвратить ее разлив создание препятствий… Есть еще управление стоком. Обратитесь к инженерам или специалистам по водоснабжению, чтобы разработать план управления стоком воды. Они смогут предложить специальные технические решения, например, строительство плотин или водохранилищ", - посоветовал Чаплин. Важно отметить, что эффективность каждого из этих методов может зависеть от конкретных особенностей вашего участка и ближайшей реки, поэтому рекомендуется проконсультироваться с профессионалами по дизайну или гидротехнике, чтобы выбрать наиболее подходящие и эффективные решения для конкретной ситуации, резюмировал депутат.

https://ria.ru/20240219/polovode-1928144246.html

https://ria.ru/20240218/rastenie-1928040122.html

https://ria.ru/20230820/dacha-1891083726.html

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Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), никита чаплин, госдума рф, единая россия