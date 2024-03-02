https://ria.ru/20240302/potop-1930640737.html
В Госдуме рассказали, как уберечь дачи от потопа весной
В Госдуме рассказали, как уберечь дачи от потопа весной - РИА Новости, 02.03.2024
В Госдуме рассказали, как уберечь дачи от потопа весной
Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин в преддверии дачного рассказал, что уберечь участок от половодья... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T08:35
2024-03-02T08:35
2024-03-02T08:35
общество
московская область (подмосковье)
никита чаплин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин в преддверии дачного рассказал, что уберечь участок от половодья можно при помощи строительства бетонных дамб и растений сильных корней. Скоро наступит весна - сезон паводков, многие садовые участки, особенно те, которые находится в низменности, будут затоплены, отметил депутат. "Противостоять разливу рек на дачных участках весной можно с помощью дренажной системы. Установите систему дренажа вдоль границы участка, чтобы она смогла удерживать воду и отводить ее в безопасное место. Для этого можно использовать дренажные канавы, трубы или емкости для сбора воды", - сообщил Чаплин. Для тех, у кого дача рядом с водоемами, есть другие методы, добавил он. "Выращивайте растения сильных корней, такие как травы или кустарники, вдоль берегов реки. Корни растений помогут укрепить почву и предотвратить ее смыв. Или установите препятствия, такие как брусчатка или бетонные блоки, вдоль берегов реки. Это поможет замедлить течение воды и уменьшить силу разлива", - сказал парламентарий. Также, по его словам, эффективным является метод засыпки и укрепления берегов. "Укрепите берега реки, засыпав их камнями, гравием, песком или другими непроницаемыми материалами. Это поможет удержать воду в русле и предотвратить ее разлив создание препятствий… Есть еще управление стоком. Обратитесь к инженерам или специалистам по водоснабжению, чтобы разработать план управления стоком воды. Они смогут предложить специальные технические решения, например, строительство плотин или водохранилищ", - посоветовал Чаплин. Важно отметить, что эффективность каждого из этих методов может зависеть от конкретных особенностей вашего участка и ближайшей реки, поэтому рекомендуется проконсультироваться с профессионалами по дизайну или гидротехнике, чтобы выбрать наиболее подходящие и эффективные решения для конкретной ситуации, резюмировал депутат.
https://ria.ru/20240219/polovode-1928144246.html
https://ria.ru/20240218/rastenie-1928040122.html
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общество, московская область (подмосковье), никита чаплин, госдума рф, единая россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали, как уберечь дачи от потопа весной
Депутат Чаплин: дачи от половодья можно уберечь растениями с сильными корнями
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин в преддверии дачного рассказал, что уберечь участок от половодья можно при помощи строительства бетонных дамб и растений сильных корней.
Скоро наступит весна - сезон паводков, многие садовые участки, особенно те, которые находится в низменности, будут затоплены, отметил депутат.
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"Противостоять разливу рек на дачных участках весной можно с помощью дренажной системы. Установите систему дренажа вдоль границы участка, чтобы она смогла удерживать воду и отводить ее в безопасное место. Для этого можно использовать дренажные канавы, трубы или емкости для сбора воды", - сообщил Чаплин.
Для тех, у кого дача рядом с водоемами, есть другие методы, добавил он.
"Выращивайте растения сильных корней, такие как травы или кустарники, вдоль берегов реки. Корни растений помогут укрепить почву и предотвратить ее смыв. Или установите препятствия, такие как брусчатка или бетонные блоки, вдоль берегов реки. Это поможет замедлить течение воды и уменьшить силу разлива", - сказал парламентарий.
Также, по его словам, эффективным является метод засыпки и укрепления берегов.
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"Укрепите берега реки, засыпав их камнями, гравием, песком или другими непроницаемыми материалами. Это поможет удержать воду в русле и предотвратить ее разлив создание препятствий… Есть еще управление стоком. Обратитесь к инженерам или специалистам по водоснабжению, чтобы разработать план управления стоком воды. Они смогут предложить специальные технические решения, например, строительство плотин или водохранилищ", - посоветовал Чаплин.
Важно отметить, что эффективность каждого из этих методов может зависеть от конкретных особенностей вашего участка и ближайшей реки, поэтому рекомендуется проконсультироваться с профессионалами по дизайну или гидротехнике, чтобы выбрать наиболее подходящие и эффективные решения для конкретной ситуации, резюмировал депутат.
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