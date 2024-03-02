Рейтинг@Mail.ru
Россия не позволит "замылить" тему "Северных потоков", заявил Небензя - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 02.03.2024 (обновлено: 16:18 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/potoki-1930709310.html
Россия не позволит "замылить" тему "Северных потоков", заявил Небензя
Россия не позволит "замылить" тему "Северных потоков", заявил Небензя - РИА Новости, 02.03.2024
Россия не позволит "замылить" тему "Северных потоков", заявил Небензя
Тему подрыва газопроводов "Северный поток" не получится "замылить", Россия планирует поднять ее в ближайшее время в СБ ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:00
2024-03-02T16:18
россия
оон
василий небензя
северный поток
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
европа
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_0:258:948:791_1920x0_80_0_0_6c7884137de71771c655376efce7a985.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Тему подрыва газопроводов "Северный поток" не получится "замылить", Россия планирует поднять ее в ближайшее время в СБ ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу "Россия 24"."Эту тему (диверсии на "Северных потоках" - ред.) замылить не удастся. Потому что мы планируем ее поднять в ближайшее время в Совете Безопасности (ООН - ред.). Сначала, возможно, в формате консультаций, а потом поговорим и в открытом формате", - сказал Небензя.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240226/daniya-1929515022.html
россия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_0:200:940:905_1920x0_80_0_0_dad005318388f47ef0f36afc03a2b0a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оон, василий небензя, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2, европа, германия, генеральная прокуратура рф
Россия, ООН, Василий Небензя, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2, Европа, Германия, Генеральная прокуратура РФ
Россия не позволит "замылить" тему "Северных потоков", заявил Небензя

Небензя: в ближайшее время Россия поднимет тему "Северных потоков" в СБ ООН

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Тему подрыва газопроводов "Северный поток" не получится "замылить", Россия планирует поднять ее в ближайшее время в СБ ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу "Россия 24".
«
"Эту тему (диверсии на "Северных потоках" - ред.) замылить не удастся. Потому что мы планируем ее поднять в ближайшее время в Совете Безопасности (ООН - ред.). Сначала, возможно, в формате консультаций, а потом поговорим и в открытом формате", - сказал Небензя.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 в водах Дании - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Дания прекратила расследование взрывов на "Северных потоках"
26 февраля, 12:11
 
РоссияООНВасилий НебензяСеверный потокАвария на "Северных потоках"Северный поток — 2ЕвропаГерманияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала