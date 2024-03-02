https://ria.ru/20240302/potoki-1930709310.html
Россия не позволит "замылить" тему "Северных потоков", заявил Небензя
Россия не позволит "замылить" тему "Северных потоков", заявил Небензя - РИА Новости, 02.03.2024
Россия не позволит "замылить" тему "Северных потоков", заявил Небензя
Тему подрыва газопроводов "Северный поток" не получится "замылить", Россия планирует поднять ее в ближайшее время в СБ ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:00
2024-03-02T16:00
2024-03-02T16:18
россия
оон
василий небензя
северный поток
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
европа
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Тему подрыва газопроводов "Северный поток" не получится "замылить", Россия планирует поднять ее в ближайшее время в СБ ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу "Россия 24"."Эту тему (диверсии на "Северных потоках" - ред.) замылить не удастся. Потому что мы планируем ее поднять в ближайшее время в Совете Безопасности (ООН - ред.). Сначала, возможно, в формате консультаций, а потом поговорим и в открытом формате", - сказал Небензя.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240226/daniya-1929515022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия не позволит "замылить" тему "Северных потоков", заявил Небензя
Небензя: в ближайшее время Россия поднимет тему "Северных потоков" в СБ ООН