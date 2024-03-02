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Стало известно, сколько денег потребуется на исполнение послания президента - РИА Новости, 02.03.2024
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12:30 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/poslanie-1930673819.html
Стало известно, сколько денег потребуется на исполнение послания президента
Стало известно, сколько денег потребуется на исполнение послания президента - РИА Новости, 02.03.2024
Стало известно, сколько денег потребуется на исполнение послания президента
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал поручения суммарно примерно на 17 триллионов рублей на период до 2030 года, главным образом РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:30
2024-03-02T12:30
экономика
россия
север
дальний восток
антон силуанов
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
татьяна голикова
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал поручения суммарно примерно на 17 триллионов рублей на период до 2030 года, главным образом деньги пойдут на такие важнейшие, по его словам, сферы обеспечения комфортной жизни людей, как ЖКХ, социалка и инфраструктура, следует из расчетов РИА Новости. Агентство при расчетах брало названные президентом цифры в послании Федеральному собранию или использовало доступные параметры бюджета и данные из заявлений официальных лиц. Во втором случае учитывались средние показатели бюджета на 2024-2026 годы. Расчеты включали период до конца 2030 года. Минфин не озвучивал цифры бюджетных средств на эти цели, при этом глава министерства Антон Силуанов сказал, что необходимые деньги будут выделены. Сам президент в послании отмечал, что дополнительные расходы уже проработаны. ЖКХ и социальная сфераБольше всего средств будет задействовано на модернизацию коммунальной инфраструктуры - 4,5 триллиона рублей до 2030 года. Далее идет социальная сфера - примерно 3,3 триллиона рублей. Здесь самая крупная статья расходов - материнский капитал. Согласно словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на программу маткапитала в год уходит 570 миллиардов рублей, из этого расчета продление программы на 2027-2030 годы обойдется в 2,3 триллиона рублей. Около 500 миллиардов рублей уйдет на "семейную ипотеку" при ее продлении с сохранением основных базовых параметров, за базовый брался 2025 год, когда, согласно российскому бюджету, на нее будет выделено 123,8 миллиарда рублей. Еще 350 миллиардов будет направлено семьям на погашение части ипотечного кредита при рождении третьего ребенка в 2024-2030 годах. Примерно 100 миллиардов рублей планируется выделить на программу соцконтрактов, которые помогают малоимущим начать свое дело или найти работу. Не менее 75 миллиардов рублей пойдет на программы поддержки семей регионам, где суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. Дополнительно будет направлено порядка 32 миллиардов рублей на экологичное отопление жилищ на Севере и Дальнем Востоке. Полтора миллиарда рублей в этом году и еще 4,5 миллиарда рублей пойдет на повышение оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин. Также президент озвучил ряд предложений по повышению оплаты труда бюджетников и специалистов в отдельных отраслях и ориентиры по росту МРОТ, однако здесь посчитать стоимость этих мер не представляется возможным. ИнфраструктураБольшие планы у государства на развитие городской и научной инфраструктуры. Так, в ближайшие шесть лет 1 триллион будет выделен на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, а еще по 400 миллиардов - на капитальный ремонт детских садов и школ и строительство студенческих городков. Примерно 360 миллиардов рублей планируется выделить на благоустройство более 30 тысяч общественных пространств, включая набережные, парки и исторические центры городов. Около 250 миллиардов рублей будет направлено на модернизацию более трети аэропортов России. Будет дополнительно выделено 124 миллиарда рублей на капитальный ремонт порядка 800 общежитий вузов в ближайшие шесть лет. На 120 миллиардов рублей планируется профинансировать строительство жилых кварталов, а также ремонт и оснащение учреждений среднего профессионального образования. Порядка 65 миллиардов рублей будет направлено на строительство спортивных объектов в регионах, а еще 9 - на обновление инфраструктуры педагогических вузов. Экономика и наукаНа экономическое развитие дополнительно будет направлено 1,2 триллиона рублей, следует из послания президента. Так, на реализацию нового нацпроекта "Экономика данных" потратят не менее 700 миллиардов рублей за шесть лет. Фонд развития промышленности будет пополнен на 300 миллиардов рублей для поддержки высокотехнологичных проектов, а еще не менее 200 миллиардов дополнительно выделят на субсидирование процентных ставок для проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции. На развитие регионов пойдет около 2,3 триллиона рублей, из них 1,5 триллиона - на льготные инфраструктурные кредиты (по 250 миллиардов рублей с 2025 по 2030 годы). Еще 800 миллиардов регионы смогут сохранить, если будет принято решение списать две трети их задолженности по бюджетным кредитам. Суммарно на поддержку науки направят еще 2,3 триллиона рублей, следует из озвученных президентов мер. В частности, Путин призвал увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки вдвое. Расходы на научные исследования и разработки гражданского назначения в рамках федерального бюджета на 2024-2026 годы в среднем составляют 499 миллиардов рублей в год, если взять эту сумму в 2027-2030 годах, то дополнительные расходы составят около 2 триллионов рублей. Примерно 190 миллиардов рублей планируется направить на программу "Приоритет 2030", еще 120 миллиардов - на субсидии компаниям для проведения НИОКРов и 9 миллиардов - на модернизацию сети научно-технических библиотек в вузах и научных организациях. И другоеСреди других сфер больше всего средств до 2030 года планируется выделить на развитие транспорта: 150 миллиардов рублей позволят купить около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов, и еще 66 миллиардов пойдет на закупку школьных автобусов. Президент поставил цель обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России - это планируется решить за счет кратного наращивания спутниковой группировки, что обойдется в 116 миллиардов рублей. Более 100 миллиардов рублей за шесть лет направят на развитие просветительских, образовательных, исторических и других проектов в кино, интернете и социальных сетях. Наконец, планируется учредить фонд поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды - для начала совокупный объем его грантов составит 1 миллиард рублей в год, или 6 миллиардов рублей до 2030 года.
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экономика, россия, север, дальний восток, антон силуанов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), татьяна голикова, фонд развития промышленности, послание президента федеральному собранию —  2024 
Экономика, Россия, Север, Дальний Восток, Антон Силуанов, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Татьяна Голикова, Фонд развития промышленности, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Стало известно, сколько денег потребуется на исполнение послания президента

Расчет: Путин в послании дал поручения суммарно на 17 триллионов рублей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал поручения суммарно примерно на 17 триллионов рублей на период до 2030 года, главным образом деньги пойдут на такие важнейшие, по его словам, сферы обеспечения комфортной жизни людей, как ЖКХ, социалка и инфраструктура, следует из расчетов РИА Новости.
Агентство при расчетах брало названные президентом цифры в послании Федеральному собранию или использовало доступные параметры бюджета и данные из заявлений официальных лиц. Во втором случае учитывались средние показатели бюджета на 2024-2026 годы. Расчеты включали период до конца 2030 года.
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Минфин не озвучивал цифры бюджетных средств на эти цели, при этом глава министерства Антон Силуанов сказал, что необходимые деньги будут выделены. Сам президент в послании отмечал, что дополнительные расходы уже проработаны.

ЖКХ и социальная сфера

Больше всего средств будет задействовано на модернизацию коммунальной инфраструктуры - 4,5 триллиона рублей до 2030 года.
Далее идет социальная сфера - примерно 3,3 триллиона рублей. Здесь самая крупная статья расходов - материнский капитал. Согласно словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на программу маткапитала в год уходит 570 миллиардов рублей, из этого расчета продление программы на 2027-2030 годы обойдется в 2,3 триллиона рублей.
Около 500 миллиардов рублей уйдет на "семейную ипотеку" при ее продлении с сохранением основных базовых параметров, за базовый брался 2025 год, когда, согласно российскому бюджету, на нее будет выделено 123,8 миллиарда рублей. Еще 350 миллиардов будет направлено семьям на погашение части ипотечного кредита при рождении третьего ребенка в 2024-2030 годах.
Примерно 100 миллиардов рублей планируется выделить на программу соцконтрактов, которые помогают малоимущим начать свое дело или найти работу. Не менее 75 миллиардов рублей пойдет на программы поддержки семей регионам, где суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. Дополнительно будет направлено порядка 32 миллиардов рублей на экологичное отопление жилищ на Севере и Дальнем Востоке.
Полтора миллиарда рублей в этом году и еще 4,5 миллиарда рублей пойдет на повышение оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин. Также президент озвучил ряд предложений по повышению оплаты труда бюджетников и специалистов в отдельных отраслях и ориентиры по росту МРОТ, однако здесь посчитать стоимость этих мер не представляется возможным.
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Инфраструктура

Большие планы у государства на развитие городской и научной инфраструктуры. Так, в ближайшие шесть лет 1 триллион будет выделен на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, а еще по 400 миллиардов - на капитальный ремонт детских садов и школ и строительство студенческих городков.
Примерно 360 миллиардов рублей планируется выделить на благоустройство более 30 тысяч общественных пространств, включая набережные, парки и исторические центры городов. Около 250 миллиардов рублей будет направлено на модернизацию более трети аэропортов России.
Будет дополнительно выделено 124 миллиарда рублей на капитальный ремонт порядка 800 общежитий вузов в ближайшие шесть лет. На 120 миллиардов рублей планируется профинансировать строительство жилых кварталов, а также ремонт и оснащение учреждений среднего профессионального образования. Порядка 65 миллиардов рублей будет направлено на строительство спортивных объектов в регионах, а еще 9 - на обновление инфраструктуры педагогических вузов.
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Экономика и наука

На экономическое развитие дополнительно будет направлено 1,2 триллиона рублей, следует из послания президента. Так, на реализацию нового нацпроекта "Экономика данных" потратят не менее 700 миллиардов рублей за шесть лет.
Фонд развития промышленности будет пополнен на 300 миллиардов рублей для поддержки высокотехнологичных проектов, а еще не менее 200 миллиардов дополнительно выделят на субсидирование процентных ставок для проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции.
На развитие регионов пойдет около 2,3 триллиона рублей, из них 1,5 триллиона - на льготные инфраструктурные кредиты (по 250 миллиардов рублей с 2025 по 2030 годы). Еще 800 миллиардов регионы смогут сохранить, если будет принято решение списать две трети их задолженности по бюджетным кредитам.
Суммарно на поддержку науки направят еще 2,3 триллиона рублей, следует из озвученных президентов мер. В частности, Путин призвал увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки вдвое. Расходы на научные исследования и разработки гражданского назначения в рамках федерального бюджета на 2024-2026 годы в среднем составляют 499 миллиардов рублей в год, если взять эту сумму в 2027-2030 годах, то дополнительные расходы составят около 2 триллионов рублей.
Примерно 190 миллиардов рублей планируется направить на программу "Приоритет 2030", еще 120 миллиардов - на субсидии компаниям для проведения НИОКРов и 9 миллиардов - на модернизацию сети научно-технических библиотек в вузах и научных организациях.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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И другое

Среди других сфер больше всего средств до 2030 года планируется выделить на развитие транспорта: 150 миллиардов рублей позволят купить около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов, и еще 66 миллиардов пойдет на закупку школьных автобусов.
Президент поставил цель обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России - это планируется решить за счет кратного наращивания спутниковой группировки, что обойдется в 116 миллиардов рублей.
Более 100 миллиардов рублей за шесть лет направят на развитие просветительских, образовательных, исторических и других проектов в кино, интернете и социальных сетях.
Наконец, планируется учредить фонд поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды - для начала совокупный объем его грантов составит 1 миллиард рублей в год, или 6 миллиардов рублей до 2030 года.
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