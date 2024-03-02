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На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт - РИА Новости, 02.03.2024
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03:45 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/polsha-1930628334.html
На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт
На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт - РИА Новости, 02.03.2024
На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт
Между украинскими дальнобойщиками, которые застряли в Польше из-за блокады границы, произошел конфликт из-за обвинений в "подкупе" протестующих для проезда,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T03:45
2024-03-02T03:45
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Между украинскими дальнобойщиками, которые застряли в Польше из-за блокады границы, произошел конфликт из-за обвинений в "подкупе" протестующих для проезда, пишет издание "Страна.ua"."Тысяча злотых (почти 23 тысячи рублей – ред.) с одной машины — и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пытался проехать еще один коллега. Все на львовских номерах", – приводит издание слова водителей.Также "Страна.ua" опубликовала видео с колонной фур с украинскими номерами, снимающий ролик мужчина по-украински нецензурно высказывается в адрес проезжающих водителей.Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, а также высыпая зерно из фур и железнодорожных вагонов.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240301/kpp-1930597766.html
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в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт

"Страна.ua": на границе Польши произошел конфликт между украинскими водителями

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска на границе Украины и Польши
Международный пункт пропуска на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Международный пункт пропуска на границе Украины и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Между украинскими дальнобойщиками, которые застряли в Польше из-за блокады границы, произошел конфликт из-за обвинений в "подкупе" протестующих для проезда, пишет издание "Страна.ua".
"Тысяча злотых (почти 23 тысячи рублей – ред.) с одной машины — и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пытался проехать еще один коллега. Все на львовских номерах", – приводит издание слова водителей.
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Также "Страна.ua" опубликовала видео с колонной фур с украинскими номерами, снимающий ролик мужчина по-украински нецензурно высказывается в адрес проезжающих водителей.
Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, а также высыпая зерно из фур и железнодорожных вагонов.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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