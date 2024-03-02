https://ria.ru/20240302/polsha-1930628334.html

На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт

На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт - РИА Новости, 02.03.2024

На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт

Между украинскими дальнобойщиками, которые застряли в Польше из-за блокады границы, произошел конфликт из-за обвинений в "подкупе" протестующих для проезда,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T03:45

2024-03-02T03:45

2024-03-02T03:45

в мире

украина

польша

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923961009_0:21:3018:1719_1920x0_80_0_0_a06ecbc4cc8e3887679d05f29ba24b09.jpg

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Между украинскими дальнобойщиками, которые застряли в Польше из-за блокады границы, произошел конфликт из-за обвинений в "подкупе" протестующих для проезда, пишет издание "Страна.ua"."Тысяча злотых (почти 23 тысячи рублей – ред.) с одной машины — и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пытался проехать еще один коллега. Все на львовских номерах", – приводит издание слова водителей.Также "Страна.ua" опубликовала видео с колонной фур с украинскими номерами, снимающий ролик мужчина по-украински нецензурно высказывается в адрес проезжающих водителей.Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, а также высыпая зерно из фур и железнодорожных вагонов.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240301/kpp-1930597766.html

https://ria.ru/20240301/granitsa-1930407989.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)