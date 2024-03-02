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Во Владивостоке поезд столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 02.03.2024
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11:07 02.03.2024 (обновлено: 12:58 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/poezd-1930661234.html
Во Владивостоке поезд столкнулся с легковушкой
Во Владивостоке поезд столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 02.03.2024
Во Владивостоке поезд столкнулся с легковушкой
Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем, который выехал на железнодорожные пути перед движущимся составом во Владивостоке, предварительно, пострадавших РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T11:07
2024-03-02T12:58
происшествия
владивосток
дальневосточная железная дорога
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем, который выехал на железнодорожные пути перед движущимся составом во Владивостоке, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ДВЖД. В социальных сетях ранее распространилось видео инцидента: легковой автомобиль находится на путях, с ним сталкивается поезд, который провозит авто вперёд на несколько метров. Сообщалось, что якобы водитель был пьян, не справился с управлением и выехал с дороги. Снес ограждение, выехав на ж/д пути, где и произошло столкновение. Как уточнили в ДВЖД, инцидент произошел ночью в субботу на станции Первая речка Дальневосточной железной дороги во Владивостоке: легковой автомобиль выехал на пути вне железнодорожного переезда перед приближающимся грузовым поездом. "Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате ДТП схода подвижного состава нет, на движение пассажирских поездов ДТП не повлияло", - сообщил собеседник агентства.Позже в УМВД Приморья РИА Новости уточнили, что "ДТП неучтенное, пострадавших при столкновении поезда и легкового автомобиля нет".
https://ria.ru/20240302/rebenok-1930637068.html
https://ria.ru/20240226/poezd-1929641018.html
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происшествия, владивосток, дальневосточная железная дорога
Происшествия, Владивосток, Дальневосточная железная дорога
Во Владивостоке поезд столкнулся с легковушкой

Во Владивостоке поезд столкнулся с легковушкой, выехавшей на пути

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабочие на путях
Рабочие на путях - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Рабочие на путях. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем, который выехал на железнодорожные пути перед движущимся составом во Владивостоке, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ДВЖД.
В социальных сетях ранее распространилось видео инцидента: легковой автомобиль находится на путях, с ним сталкивается поезд, который провозит авто вперёд на несколько метров. Сообщалось, что якобы водитель был пьян, не справился с управлением и выехал с дороги. Снес ограждение, выехав на ж/д пути, где и произошло столкновение.
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Как уточнили в ДВЖД, инцидент произошел ночью в субботу на станции Первая речка Дальневосточной железной дороги во Владивостоке: легковой автомобиль выехал на пути вне железнодорожного переезда перед приближающимся грузовым поездом.
"Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате ДТП схода подвижного состава нет, на движение пассажирских поездов ДТП не повлияло", - сообщил собеседник агентства.
Позже в УМВД Приморья РИА Новости уточнили, что "ДТП неучтенное, пострадавших при столкновении поезда и легкового автомобиля нет".
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