https://ria.ru/20240302/poezd-1930661234.html

Во Владивостоке поезд столкнулся с легковушкой

Во Владивостоке поезд столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 02.03.2024

Во Владивостоке поезд столкнулся с легковушкой

Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем, который выехал на железнодорожные пути перед движущимся составом во Владивостоке, предварительно, пострадавших РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T11:07

2024-03-02T11:07

2024-03-02T12:58

происшествия

владивосток

дальневосточная железная дорога

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем, который выехал на железнодорожные пути перед движущимся составом во Владивостоке, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ДВЖД. В социальных сетях ранее распространилось видео инцидента: легковой автомобиль находится на путях, с ним сталкивается поезд, который провозит авто вперёд на несколько метров. Сообщалось, что якобы водитель был пьян, не справился с управлением и выехал с дороги. Снес ограждение, выехав на ж/д пути, где и произошло столкновение. Как уточнили в ДВЖД, инцидент произошел ночью в субботу на станции Первая речка Дальневосточной железной дороги во Владивостоке: легковой автомобиль выехал на пути вне железнодорожного переезда перед приближающимся грузовым поездом. "Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате ДТП схода подвижного состава нет, на движение пассажирских поездов ДТП не повлияло", - сообщил собеседник агентства.Позже в УМВД Приморья РИА Новости уточнили, что "ДТП неучтенное, пострадавших при столкновении поезда и легкового автомобиля нет".

https://ria.ru/20240302/rebenok-1930637068.html

https://ria.ru/20240226/poezd-1929641018.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владивосток, дальневосточная железная дорога