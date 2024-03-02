https://ria.ru/20240302/plan-1930767017.html

Опрос показал, сколько россиян считают, что у Путина есть четкий план

Опрос показал, сколько россиян считают, что у Путина есть четкий план - РИА Новости, 02.03.2024

Опрос показал, сколько россиян считают, что у Путина есть четкий план

Большая часть россиян (85%), которые следили за Посланием Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина, считают, что у него есть четкий план, следует из РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T22:17

2024-03-02T22:17

2024-03-02T22:17

россия

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Большая часть россиян (85%), которые следили за Посланием Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина, считают, что у него есть четкий план, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным опроса, 80% россиян в той или иной степени осведомлены о послании президента, 40% из которых хорошо знают, о чем говорил президент. 85% тех, кто следил за выступлением, считают, что у Владимира Путина есть четкий план действий, стратегия развития страны на ближайшие несколько лет. Обращаясь с Посланием к Федеральному собранию, Путин четко, понятно выражал свое видение стратегических направлений развития страны, считают 85% респондентов. А также больше половины россиян (51%) отметили, что им все понравилось в послании президента. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 марта 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240302/strakh-1930651098.html

https://ria.ru/20240301/vtsiom-1930412992.html

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россия, владимир путин, вциом