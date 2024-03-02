https://ria.ru/20240302/pivovarov-1930679551.html

Пивоваров* уволил значительную часть команды "Редакции"

Пивоваров* уволил значительную часть команды "Редакции" - РИА Новости, 02.03.2024

Пивоваров* уволил значительную часть команды "Редакции"

Журналист Алексей Пивоваров* сообщил в телеграм-канале, что из-за принятого Госдумой законопроекта о запрете рекламы у иноагентов вынужден был уволить... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:05

2024-03-02T13:05

2024-03-02T13:05

медиа - общество

россия

алексей пивоваров

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Журналист Алексей Пивоваров* сообщил в телеграм-канале, что из-за принятого Госдумой законопроекта о запрете рекламы у иноагентов вынужден был уволить значительную часть команды "Редакция" и сменить название и логотип канала. "Дорогие друзья, как вы знаете, Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о запрете рекламы у иноагентов, скоро он будет подписан и вступит в силу… Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату", - написал Пивоваров*.Он добавил, что "Редакция" находится в России и работает вбелую, а все ее рекламодатели тоже в России, поэтому этот законопроект "бьет намного сильнее" по команде "Редакция", чем по тем, кто работает из-за границы. Также Пивоваров* полностью передал юридические права Telegram-канала "Редакция" и управление им команде редакторов, которые вели и ведут его все последнее время. "В самое ближайшее время "Пивоваров* (Редакция)" поменяет название и логотип", - добавил журналист. Он отметил, что не сомневается в профессионализме ребят, которые будут вести канал. "У меня остается мой личный телеграм-канал, который я по-прежнему буду вести сам. Не буду скрывать, для меня это сложные и болезненные изменения, но я уверен, что проект переходит в хорошие руки", - добавил журналист.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html

https://ria.ru/20240228/gordeeva-1929980557.html

https://ria.ru/20240227/volodin-1929761843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, россия, алексей пивоваров