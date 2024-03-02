https://ria.ru/20240302/peterburg-1930722178.html

В Петербурге демонтируют обшивку балконов дома после ЧП

В Петербурге демонтируют обшивку балконов дома после ЧП - РИА Новости, 02.03.2024

В Петербурге демонтируют обшивку балконов дома после ЧП

Демонтаж поврежденной обшивки балконов и остекления начался в доме на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, пострадавшем при ЧП, передает корреспондент РИА РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:15

2024-03-02T17:15

2024-03-02T17:15

происшествия

санкт-петербург

красногвардейский район

александр беглов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Демонтаж поврежденной обшивки балконов и остекления начался в доме на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, пострадавшем при ЧП, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время рабочие убирают поврежденные детали балконов дома №161 на Пискаревском проспекте. На фасаде дома также работают промышленные альпинисты. Конструкции и мусор вывозятся с территории. По наблюдениям корреспондента агентства, значительно повреждены 11 балконов, один из них искорежен. На втором этаже пробито окно, на наружной стене видна копоть. Снаружи видно, как рабочие наводят порядок в некоторых поврежденных квартирах. Как передавал корреспондент РИА Новости, жильцов одного из пострадавших домов на Пискаревском проспекте, 159 корпус 2 стали пускать в свои квартиры. В этом доме частично выбиты стекла квартир и балконов. Жильцы дома №161 по Пискаревскому проспекту, который наиболее поврежден, пока не могут вернуться домой. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб.

санкт-петербург

красногвардейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео