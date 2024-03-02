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В Петербурге демонтируют обшивку балконов дома после ЧП - РИА Новости, 02.03.2024
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17:15 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930722178.html
В Петербурге демонтируют обшивку балконов дома после ЧП
В Петербурге демонтируют обшивку балконов дома после ЧП - РИА Новости, 02.03.2024
В Петербурге демонтируют обшивку балконов дома после ЧП
Демонтаж поврежденной обшивки балконов и остекления начался в доме на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, пострадавшем при ЧП, передает корреспондент РИА РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:15
2024-03-02T17:15
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
александр беглов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Демонтаж поврежденной обшивки балконов и остекления начался в доме на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, пострадавшем при ЧП, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время рабочие убирают поврежденные детали балконов дома №161 на Пискаревском проспекте. На фасаде дома также работают промышленные альпинисты. Конструкции и мусор вывозятся с территории. По наблюдениям корреспондента агентства, значительно повреждены 11 балконов, один из них искорежен. На втором этаже пробито окно, на наружной стене видна копоть. Снаружи видно, как рабочие наводят порядок в некоторых поврежденных квартирах. Как передавал корреспондент РИА Новости, жильцов одного из пострадавших домов на Пискаревском проспекте, 159 корпус 2 стали пускать в свои квартиры. В этом доме частично выбиты стекла квартир и балконов. Жильцы дома №161 по Пискаревскому проспекту, который наиболее поврежден, пока не могут вернуться домой. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб.
санкт-петербург
красногвардейский район
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Кадры с места взрыва на Пискаревском проспекте в Петербурге
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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Александр Беглов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге демонтируют обшивку балконов дома после ЧП
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Демонтаж поврежденной обшивки балконов и остекления начался в доме на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, пострадавшем при ЧП, передает корреспондент РИА Новости.
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В Петербурге демонтируют обшивку балконов дома после ЧП

В Петербурге демонтируют обшивку балконов в доме, пострадавшем при ЧП

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобили Полиции и ФСБ у места ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Автомобили Полиции и ФСБ у места ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Автомобили Полиции и ФСБ у места ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Демонтаж поврежденной обшивки балконов и остекления начался в доме на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, пострадавшем при ЧП, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время рабочие убирают поврежденные детали балконов дома №161 на Пискаревском проспекте. На фасаде дома также работают промышленные альпинисты. Конструкции и мусор вывозятся с территории.
По наблюдениям корреспондента агентства, значительно повреждены 11 балконов, один из них искорежен. На втором этаже пробито окно, на наружной стене видна копоть. Снаружи видно, как рабочие наводят порядок в некоторых поврежденных квартирах.
Как передавал корреспондент РИА Новости, жильцов одного из пострадавших домов на Пискаревском проспекте, 159 корпус 2 стали пускать в свои квартиры. В этом доме частично выбиты стекла квартир и балконов. Жильцы дома №161 по Пискаревскому проспекту, который наиболее поврежден, пока не могут вернуться домой.
Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасногвардейский районАлександр БегловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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